Нов AI помощник за учители ще създава планове на уроци и тестове за минути

Планове на уроци, тестове и флашкарти за конкретен клас, предмет и тема ще създава Klett AI – нов специализиран помощник с изкуствен интелект за учителите, разработен от издателство „Клет България“. Инструментът стъпва върху официалните учебни програми и ще бъде надграден в синхрон със съдържанието от учебниците на издателството, одобрени от Министерството на образованието и науката. Така преподавателите ще могат да използват възможностите на изкуствения интелект, като разчитат на надеждна основа за генерираните учебни материали.

Klett AI предлага на потребителите четири функционалности, които да използват в ежедневните си дейности. Освен че съкращава времето за подготовка, инструментът позволява на учителя да адаптира генерираното съдържание според конкретния клас – например да промени степента на трудност, да добави определени елементи или да преработи част от материала. Редакциите могат да се правят ръчно или чрез допълнителни инструкции, така че крайният избор остава в ръцете на преподавателя. Сред функционалностите е и AI коректор, който открива и обозначава правописни и граматически грешки, обобщава текст, променя тона и редактира съдържание според зададени инструкции на различни езици.

Дигиталният помощник обединява няколко специализирани инструмента. Планерът на уроци създава подробни планове според избраната тема и учебната програма, генераторът на тестове – задачи с различна трудност и брой въпроси, а генераторът на флашкарти – интерактивни материали за упражнение и затвърждаване на знанията. Тестовете и флашкартите могат да бъдат споделяни с учениците чрез временни линкове, като системата позволява да се проследяват резултатите и допуснатите грешки.

„Най-ценният ресурс на всеки учител е времето. Искаме изкуственият интелект да намали времето за подготовка, без да отнема свободата му да решава как да работи със своите ученици. Затова за нас беше важно да създадем специализиран инструмент, който използва надеждно учебно съдържание и в същото време оставя крайния избор в ръцете на учителя. Технологията дава отправната точка, а преподавателят добавя онова, което тя не може да замени – своя опит, подход и познаването на децата пред себе си“ – коментира Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

Klett AI ще бъде достъпен за клиентите на издателство „Клет България“ от началото на 2027 г. през id.klett.bg. Решението е част от последователните усилия на издателството за практическо приложение на изкуствения интелект в образованието и за създаване на инструменти, които улесняват подготовката и подкрепят работата на учителя.