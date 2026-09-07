Училище за 500 евро! Родители броят сериозни суми за първия звънец

Трескаво пазаруване кипи дни преди първия звънец. Между 250 и 500 евро струва подготовката на един ученик за новата учебна година, като сумата зависи от класа, изискванията на училището и избора на родителите.

Най-сериозно поскъпване се отчита при раниците и училищните униформи, докато при голяма част от канцеларските материали цените остават близки до миналогодишните, пише Нова.

Бъдещият четвъртокласник Боян вече почти е готов за 15 септември. Майка му Магдалена Миркова разказва, че подготовката започва около месец по-рано.

„Всяка година ни се изпращат списъци от училище доста по-рано. Нямаме определен бюджет, просто гледаме да е снабден с най-важните ежедневни материали, от които ще има нужда през учебната година“, посочва тя.

Към учебните пособия се добавят разходите за дрехи, обувки и униформа, които също натежават на семейния бюджет.

Детето избира раницата

При част от покупките последната дума има самият ученик.

„Аз си избирам нещата, въпросът е да са ми нужни. Мама ми казва какво ми трябва, а аз си избирам какъв вид да бъдат – например раницата и несесерът“, обяснява Боян.

Търговците отчитат, че родителите тази година започват подготовката по-рано и все по-рядко чакат последните дни.

„Тази година подготовката започна доста по-рано. Започва с преглед на това от какво детето има нужда и вече при нас идват със списък, конкретни желания и бюджет“, коментира управителят на магазин за дрехи, обувки и аксесоари Неделина Балева.

Сред най-търсените стоки са спортните дрехи, обувките, бельото и елементите от училищните униформи – ризи и тениски.

Някои родители търсят по-бюджетен вариант, като купуват едноцветни дрехи и допълнително зашиват емблемата на училището. Другият вариант е готова униформа от специализиран магазин.

Само униформата – до 170 евро

Тениските се продават между 12 и 19 евро, а блузите и суитшъртите с дълъг ръкав струват между 22 и 26 евро. Панталоните са средно около 25 евро, а полите – около 16 евро.

За два комплекта униформа родителите трябва да отделят между 150 и 170 евро.

На фона на нарасналите разходи Комисията за защита на потребителите извършва проверки в търговските обекти за необосновано увеличение на цените на раници, униформи, ученически пособия и други стоки за училище.

Внимание с „големите“ намаления

Експертите призовават родителите да внимават с промоциите и намаленията.

„Важно е да изчислим правилно дали е обявен процентът на намалението спрямо старата и новата цена. Ако сме имали възможност да следим цените, трябва да проверим дали стоката наистина е била предлагана поне един месец на старата цена, както изисква законът, за да не става дума за фиктивно намаление“, обяснява Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите“.

Тя съветва клиентите да сравняват цените при различни търговци и да обръщат внимание на произхода на стоките.

Прекалено ниската цена понякога може да бъде сигнал и за опасен продукт, съдържащ вредни химични вещества. Затова е важно да има информация за производителя, вносителя или друго лице, което носи отговорност за безопасността на стоката.

Раницата стига 150 евро

Учебниците до 12 клас са безплатни за учениците, но учебните пособия, които се изискват от учителите, остават за сметка на родителите.

„По-осезаема цена има в учебните консумативи и учебните материали. Като цяло тази година смятам, че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване“, посочва Магдалена Миркова.

В книжарниците подготовката започва още в началото на лятото. Много семейства пазаруват на етапи, като започват с по-скъпите покупки – най-вече раниците.

Цените им варират от около 40 до 150 евро в зависимост от марката, качеството и характеристиките.

„Подготвили сме различни категории раници на различни марки, всички с гаранция от две години. Има по-бюджетни и по-луксозни модели, в зависимост от качествата и характеристиките им“, казва собственикът и управител на книжарница Светлана Тихчева.

При канцеларските материали обаче търговците не отчитат сериозен ръст.

„Ние нямаме промяна на цената на нито един ученически артикул от миналата година, дори и от по-миналата. Всеки си прави ценова политика – важното е да задържим клиентите, като задържаме и цените“, допълва Тихчева.

Една тетрадка струва около 20 евроцента, като обичайно са необходими поне десет. Химикалите са между 50 евроцента за по-обикновените модели и около 1,50 евро за по-висок клас.

За скицник и боички родителите трябва да предвидят средно още около 5 евро. Така само покупките в книжарницата могат да достигнат 100 евро.

За децата най-важни са приятелите

Докато родителите пресмятат разходите, за децата сметките остават на заден план.

За Боян най-важното е отново да се срещне със своите съученици след лятната ваканция.

„Забавно е, всеки е с приятели. Сега не можем 16 деца да се съберем навън, защото всеки е нанякъде“, казва той.

А традиционният букет за любимия учител добавя още 10 до 30 евро към сметката за първия учебен ден.