Всичко за Раница

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250 лева за първолак

250 лева за първолак

Плащате двойно за тетрадки с Елза, Ана и Дарт Вейдър Избират скъпи раници и блокчета за рисуване за училище Около 250 лева е минималната сума, която...

07 септември | 6:25
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Скейтборд и раница в едно

Скейтборд и раница в едно

Ново иновативно устройство скоро ще залее световния пазар. Това е Movpak, която набира все повече популярност сред младежите, запалени по скайта. Аме...

07 юни | 22:30
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Раница зарежда умните джаджи

Раница зарежда умните джаджи

В днешно време всеки излиза навън, оборудван с технологични джаджи - таблет, смартфон, ноутбук и какво ли още не. Недостатъкът на всички тези лесно п...

15 октомври | 20:40
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