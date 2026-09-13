Училище за 500 евро! Родители броят сериозни суми за първия звънец
Раници и униформи поскъпват, тетрадките запазват цените си
Следете всички новини, анализи и коментари за Раница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Раници и униформи поскъпват, тетрадките запазват цените си
Къде е засечена бившата кметица
Вече 10 дни от момичето не са открити никакви следи
Подаден е сигнал към СДВР
Раницата е в района на столичен мол, полицията проверява
Плащате двойно за тетрадки с Елза, Ана и Дарт Вейдър Избират скъпи раници и блокчета за рисуване за училище Около 250 лева е минималната сума, която...
Ново иновативно устройство скоро ще залее световния пазар. Това е Movpak, която набира все повече популярност сред младежите, запалени по скайта. Аме...
Сбогом на мешките. От тази година те ще бъдат заменени от раница. Това обяви пред журналисти в Сливен министърът на отбраната Николай Ненчев. "Нашите...
В днешно време всеки излиза навън, оборудван с технологични джаджи - таблет, смартфон, ноутбук и какво ли още не. Недостатъкът на всички тези лесно п...
Или уникална британска рецепта за печелене на избори
София. Достъпът до метростанция „Европейски съюз" в столицата е бил спрян в понеделник вечерта за около час заради проверка на намерена черна раница,...