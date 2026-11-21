Имаш диплома от университет, приличен успех и автобиография, в която пише, че владееш английски и си компютърно грамотен. Отиваш на интервю за първата си работа, а отсреща ти задават два въпроса: Можеш ли да проведеш разговор с чуждестранен клиент и какво реално умееш да правиш с изкуствен интелект? Точно тук започва истинският изпит за младите хора, които излизат от университетите и търсят място на пазара на труда. Дипломата продължава да има значение, но работодателите все по-често искат да видят какво стои зад нея.

Доскоро добрият английски и познанията по Word и Excel изглеждаха като достатъчно предимство за кандидат без професионален опит. Днес летвата е по-висока. Международните компании очакват служителите им да общуват свободно с колеги и клиенти от други държави, да работят с общи онлайн документи, да обработват информация и да се ориентират в цифровите платформи.

Числата показват накъде се движи пазарът. Според доклада Future of Jobs 2025 на Световния икономически форум, изготвен с участието на над 1000 работодатели, представляващи повече от 14 милиона работещи, уменията за работа с изкуствен интелект, големи бази данни и киберсигурност са сред тези, за които се очаква най-бързо нарастване на търсенето до 2030 г. Седем от десет анкетирани работодатели определят аналитичното мислене като основно умение за служителите си.

Европейският център за развитие на професионалното обучение Cedefop отчита, че търсенето на умения, свързани с изкуствения интелект, почти се е удвоило за пет години. Промяната вече не засяга единствено програмистите и IT специалистите. Дигитални компетентности се търсят и в администрацията, обслужването на клиенти, маркетинга, финансите и други професии.

За международните компании владеенето на английски, немски или друг език остава пряко свързано с възможността служителят да общува с клиенти, да обработва документи и да участва в работни срещи. Разликата е между написаното в автобиографията и действителните способности. Нивото C1 изглежда отлично на хартия, но ако кандидатът не успее да обясни проблем на английски или да отговори на имейл от клиент, сертификатът няма да свърши работата вместо него.

При изкуствения интелект има друга уловка. Всеки може да отвори ChatGPT, да зададе въпрос и да получи готов текст. Ако кандидат за маркетингова позиция представи рекламна кампания, написана изцяло от AI, работодателят има основание да поиска обяснение защо са избрани конкретните послания, как са проверени фактите и за кого е предназначено съдържанието. Ако млад специалист работи с данни, трябва да разбира резултатите, вместо да копира таблици и изводи, които не умее да защити.

При анализ на данни или автоматизиране на офис процеси дигиталната подготовка ще има по-голяма тежест. Кандидатът, който владее и двете, разполага с по-широк избор от позиции.

Флагман.бг