Общество

Неочаквана ваканция! Един ден става неучебен

Решението е на МОН

Неочаквана ваканция! Един ден става неучебен
10 окт 26 | 18:26
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Мира Иванова

Учениците няма да имат учебни часове на 26 октомври, понеделник, но ще могат да посещават училище. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

Денят след президентските избори е определен за неучебен заради необходимостта класните стаи да бъдат подготвени за нормалния учебен процес. В училищата ще бъде организирана грижа за децата, за да могат родителите да изпълняват служебните си ангажименти, добавят от МОН.

Пропуснатото учебно съдържание ще бъде преструктурирано от преподавателите, така че да не се нарушава обучението.

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Автор Мира Иванова

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