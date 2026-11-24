Извънредният труд е свързан с повишен риск от диабет тип 2, коронарна болест на сърцето и инсулт, според изследователи, които са анализирали данни от 269 000 работещи британци. Резултатите са публикувани в European Journal of Preventive Cardiology.

Проучването използва 35-40-часова работна седмица като базова линия

- приблизително 7-8 часа на ден при петдневен график. В сравнение с тази група, тези, които са работили по-дълго, са изложени на следните рискове:

41–48 часа седмично: рискът от развитие на две или повече заболявания едновременно при здрави хора е бил с 12,8% по-висок, а рискът от развитие на друго заболяване в допълнение към съществуващо е бил с 14,1%.

49–54 часа седмично: рискът от развитие на две или повече заболявания едновременно при здрави хора е бил с 20,5% по-висок.

55 часа или повече седмично: рискът от развитие на диабет тип 2,

коронарна болест на сърцето или инсулт за първи път е бил с 11,7% по-висок , а рискът от развитие на множество заболявания при здрави хора също е бил увеличен с 14,4%.

Проучването обаче не доказва причинно-следствена връзка, нито определя точния брой работни часове, които са безопасни за всеки човек, пише Блиц.