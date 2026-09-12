Съвременно специфично лечение на исхемичния мозъчен инсулт в ,Сърце и Мозък’

По повод 13 май, европейският ден за информираност за инсулта, високотехнологичните ,Сърце и Мозък’ се включиха в кампанията на Асоциацията за инсул...