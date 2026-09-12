Шокиращо! Стана ясно защо Любен Дилов пропусна откриването на парламента
Депутатът от ГЕРБ-СДС е в болница в Италия
Следете всички новини, анализи и коментари за Инсулт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Депутатът от ГЕРБ-СДС е в болница в Италия
Ратко Младич е получил инсулт
Над 40 хиляди случая годишно у нас, а решаващите минути често се пропускат
Какво консумират индианците Куна от островите Сан Блас в Панама
Инсултът трябва да се разпознава и лекува възможно най-скоро след първите симптоми
Дарко Глишич откаран по спешност в болница
По повод 13 май, европейският ден за информираност за инсулта, високотехнологичните ,Сърце и Мозък’ се включиха в кампанията на Асоциацията за инсул...
Инсултът нарушава функционирането на специални неврони
Спят прекалено много или по-малко
По повод световения ден за борба с инсулта
Безспорно мозъчният инсулт е едно от най-често срещаните заболявания, от които страда българинът
Легендарният изпълнител, който е на 77 години, направи съобщението във видео
Говори доц. Росен Калпачки
По думите му зимата е рисков фактор за инсулт заради студеното време
След 55-годишна възраст рискът от развитие на инсулт се увеличава двойно
Състоянието му е стабилно
Съветите на д-р Жеко Найчов
Бившият наставник на Левски, Литекс и ЦСКА е получил инсулт заради катастрофа
Той си отиде навръх Деня на Независимостта, 22 септември
В него влиза и системата за бърза реакция при инсулт