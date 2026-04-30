Шокиращо! Стана ясно защо Любен Дилов пропусна откриването на парламента

Любен Дилов-син не се появи на първото заседание на 52-о Народно събрание заради сериозен здравословен проблем, който е предизвикал напрежение сред политическите среди. По информация на "Труд News" той е получил инсулт, а състоянието му е определено като тревожно. Инцидентът е станал, докато е бил в Италия, където в момента е на лечение. Липсата му от пленарната зала веднага предизвика въпроси и притеснения.

Според наличната информация Дилов-син е приет в болница в Италия, където лекарите се борят да стабилизират състоянието му. Към момента няма официални подробности за развитието, но първоначалните данни сочат тежък здравословен инцидент. Очаква се повече информация да бъде предоставена от близките му или от партията.

Според информация в "24 часа" пък Любен Дилов е получил е инфаркт, но вече е по-добре.

Дилов е получил сърдечния удар в Рим по време на екскурзия с децата си. Заминали са веднага след изборите. Инфарктът е бил много тежък, депутатът от ГЕРБ е бил в кома, но сам се е събудил преди ден. От болницата съобщили на близките му, че вече е контактен.

Любен Дилов-син беше избран за депутат от ГЕРБ-СДС като втори в листата за 2-ри МИР-Бургас. Той е добре позната фигура както в политиката, така и в медийната среда в България.

Роден на 19 ноември 1964 г. в София, той е син на писателя Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия и Факултета по журналистика в Софийския университет със специалност „Печатни медии“.

Кариерата му започва в телевизията, където участва в създаването на емблематични предавания като „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. По-късно навлиза активно в политиката, като е създател и първи говорител на движение „Гергьовден“, а през 2003 г. става негов председател.

Дилов-син има дългогодишен парламентарен опит, като е бил народен представител в няколко състава на Народното събрание. От 2010 г. е и главен редактор на българското издание на списание L'Europeo.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com