"Касапинът от Босна" в тежко състояние

Осъденият за военни престъпления бивш командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич е получил инсулт и състоянието му е много тежко, съобщи синът му Дарко Младич пред агенция Срна, цитирана от БТА.

По думите му, Младич е бил откаран за изследвания в петък, 10 април, след което в същия ден е върнат в затвора.

"Най-вероятно е получил лек инсулт", заяви той, като уточни, че семейството все още не е получило официална медицинска документация от службите в Хага.

Дарко Младич посочи, че е проведен единствено устен разговор с лекар, но писмени заключения не са предоставени, въпреки обещанията на медицинските власти.

Младич-младши допълни, че състоянието на баща му е силно влошено.

Той не комуникира добре и вече дори не могат да го поставят в инвалидна количка", отбеляза той, цитиран от босненската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Младич беше осъден на доживотен затвор през 2021 г. по 10 от 11 обвинения за геноцид и военни престъпления в Босна и Херцеговина.

Бившият военен командир, известен като "Касапинът от Босна", страда от множество здравословни проблеми, включително прекарани инсулти, сърдечно-съдови заболявания, хипертония, неврологични увреждания и бъбречни проблеми, припомня телевизията. По време на процеса си в Хага той неколкократно е бил хоспитализиран и е преминал през различни медицински интервенции, включително операции.

