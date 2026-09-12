Съдът реши съдбата на похитителя на 11-годишната Наталия
Опитал се да измъкне с по-лека мярка
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Опитал се да измъкне с по-лека мярка
Самбада призова младите да не тръгват оп неговия път
Европа натисна копчето: създават трибунал за руската агресия в Украйна
Ратко Младич е получил инсулт
Вече се носи наказателна отговорност за отказ за тестване при произшествие - от една година затвор и глоба от 2500 лева
Луси Летби е последната от тях
Как се стигна до присъдата
Тримата извършители са свързани с военното формирование на "Хизбула"
Предстои съдът да реши дали той да бъде пратен в затвора или да излежава присъдата си в специализирана болница.
На бдение снощи граждани поискаха най-тежкото наказание за Мартин Трифонов
Висш съд в Обединените арабски емирства осъди 11 души на доживотен затвор, след като ги призна за виновни за джихадистки връзки и организиране на "тер...
Доживотна присъда получи 58-годишен мъж, който запали жена си. Ахмед Басриев е убил по особено мъчителен начин 49-годишната майка на трите си деца. То...
Бургаският апелативен съд потвърди доживотна присъда на Атанаска Георгиева за убийството на малката Алекс, предаде Нова телевизия. Атанаска Георгиева...
ФИФА иска доживотна присъда за Мишел Платини. Етичната комисия на ФИФА настоява и желае доживотно наказание на президента на УЕФА Мишел Платини, съобщ...
Стрелецът от Лясковец Петко Петков получи затвор без право на замяна. Това реши съдът във Велико Търново. Мъжът бе признат за виновен за убийството н...
Доживотен затвор поиска внучката на зверски пребитата музикална педагожка от Видин, която почина вчера. 94-годишната Емилия Бузова бе нападната в дома...
Плевен. 26-годишен рецидивист бе осъден до живот за отвличане. Плевенският съд призна за виновен Меймиш Юсеинов, който заедно с баща си Юсеин Хюсеинов...
Невинен съм, разследващи два пъти ме плашиха с убийство, твърди Русинов
София. Прокуратурата поиска доживотен затвор при първоначален строг режим за Николай Русинов-Чеци, който е обвиняем по делото за убийството на Яна Кръ...
Пном Пен. Двама от основните лидери на Червените кхмери бяха осъдени на доживотен затвор, след като бяха признати за синовни от подкрепян от ООН трибу...