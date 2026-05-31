Украйна удари с дронове енергийни и промишлени обекти в Русия

Украйна е нанесла удари с дронове по енергийни и промишлени цели в няколко руски региона, предаде Ройтерс. Атаките са засегнали области с важна инфраструктура, включително Саратовска, Кировска, Ростовска, Воронежска и Белгородска област. В Белгородско трима цивилни са пострадали.

На фона на ударите властите в Крим обявиха ограничения върху продажбите на бензин.

В Саратовска област, разположена по поречието на Волга и известна с няколко петролни рафинерии, губернаторът Роман Бусаргин съобщи в Телеграм, че е повредена гражданска инфраструктура. Подробности за мащаба на пораженията не се посочват.

В Кировска област, североизточно от Москва, губернаторът Александър Соколов заяви, че дронове са ударили съоръжение в Уржумски район. Съобщения за атаки има и от Ростовска, Воронежска и Белгородска област.

В Белгородска област, която често е обект на трансгранични удари заради близостта си до Украйна, трима цивилни са пострадали при атаката. Местните власти не уточняват повече данни за състоянието им.

Междувременно назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов заяви, че на полуострова се въвеждат ограничения върху продажбите на бензин. През последните месеци Украйна редовно атакува горивната инфраструктура в югозападна Русия, като ударите са насочени към обекти, свързани с енергийното снабдяване и преработката на петрол.

