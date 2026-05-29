Опасен сблъсък между САЩ и Русия заради новите удари по Киев

Съединените щати отправиха необичайно остра критика към Русия и я призоваха да се въздържа от обещаните „систематични удари“ срещу Киев. Москва отхвърли предупреждението и отново настоя чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица.

Сблъсъкът се разигра на заседание на Съвета за сигурност на ООН, свикано по искане на Украйна след масиран руски обстрел със стотици дронове и ракети. Сред използваните оръжия е била и балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, способна да носи ядрени бойни глави, предаде Ройтерс.

Заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус (на кадъра горе) осъди неделната атака и постави акцент именно върху използването на „Орешник“. Тя определи този ход на Русия като „необяснима, опасна и варварска ескалация“ на войната, започнала с мащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

„Предупреждаваме Русия да не предприема така наречените систематични удари срещу Киев, които рискуват да доведат до още жертви сред цивилното население и да забавят перспективите за мир“, заяви Брус пред Съвета за сигурност.

Думите й се нареждат сред най-твърдите публични критики към Москва от страна на администрацията на Доналд Тръмп. Досега Белият дом заемаше по-предпазлива и по-примирителна линия към Русия в сравнение със съюзниците на Вашингтон, но новите заплахи срещу Киев поставиха САЩ в по-остра позиция.

Брус не уточни как САЩ би реагирала, ако Русия изпълни заканата си за нова серия удари по украинската столица. Това остави предупреждението политически силно, но без ясно посочен механизъм за отговор при следваща ескалация.

Русия не прие американския призив. На заседанието Москва повтори, че чуждите дипломати и международните организации трябва да напуснат Киев, като така потвърди намерението си да запази натиска върху украинската столица. Руската страна твърди, че ударите са насочени срещу военни и командни обекти.

Според информацията, представена от Ройтерс, обстрелът в неделя е бил един от поредните масирани удари срещу Киев и околните райони. Използването на „Орешник“ е било поне третият подобен случай срещу Украйна от ноември 2024 г. насам, което допълнително засилва тревогата около оръжие, свързвано с ядрена способност.

Заседанието в ООН показа рязко втвърдяване на тона между Вашингтон и Москва в момент, когато дипломатическите перспективи остават несигурни. Украйна настоява за международна реакция срещу ударите, докато Русия демонстрира, че предупрежденията към чуждите мисии в Киев не са оттеглени.

