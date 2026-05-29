НАТО вдига защитата след руски удар с дрон по жилищен блок в Румъния

НАТО осъди „безотговорното поведение на Русия“ след инцидента в румънския град Галац, където руски дрон „Геран-2“ удари покрива на жилищен блок. Румъния вече е информирала съюзниците си и генералния секретар на Алианса за случая и е поискала ускорено прехвърляне на способности за борба с дронове.

От Алианса заявиха, че ще засилят отбранителните си възможности срещу всички заплахи, включително безпилотни апарати.

Ударът рани двама души, принуди над 70 жители да бъдат евакуирани и превърна поредната руска атака край Украйна в пряка тревога за страна от НАТО.

Румънското външно министерство определи инцидента като „сериозна и безотговорна ескалация от страна на Руската федерация“. В позицията на ведомството се посочва, че Букурещ ще предприеме необходимите дипломатически мерки заради нарушението на международното право и румънското въздушно пространство.

На пресконференция беше потвърдено, че дронът се е разбил в покрива на жилищната сграда. Най-тежкият сценарий е бил избегнат по случайност - апаратът е ударил асансьорната шахта и е пробил голяма дупка, а в апартаментите под покрива е избухнал пожар. От румънското Министерство на отбраната предупредиха, че ако ударът е бил с един или два метра по-ниско, е можело да бъде отнесен поне целият последен етаж.

Военните в Румъния са засекли дронове близо до въздушното пространство на страната през нощта. Два изтребителя F-16 от авиобазата във Фетещ са били вдигнати по тревога, подкрепени от хеликоптер IAR 330 SOCAT. Пилотите са имали разрешение да атакуват цели, а властите са изпратили предупреждения чрез системата RO-Alert за окръзите Тулча, Галац и Браила.

Говорителят на румънското Министерство на отбраната Кристиан Попович обясни защо дронът не е бил свален, като заяви, че армията не може да рискува да създаде повече заплахи, отколкото предотвратява. По думите му подобни решения се вземат при строги ограничения, особено когато траекторията на апарата може да застраши населени места.

Началникът на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат съобщи, че предупреждение към населението е било издадено минути преди удара. По думите му няма човешки жертви, но са засегнати две стълбищни клетки, асансьорна кабина и пет автомобила. Двама пострадали са откарани в болница с леки наранявания, а други двама души са получили помощ на място заради панически атаки.

Кметът на Галац Йонуц Пучеану предупреди, че Румъния трябва да мисли по нов начин за защита на населението. Той заяви, че в града има убежища, но те не могат да поемат всички жители, и подчерта, че това е реалност, която трябва да бъде казана открито.

От началото на войната в Украйна фрагменти от дронове са идентифицирани на румънска територия в 47 случая, като 12 от тях са само от началото на тази година, съобщават от румънското Министерство на националната отбрана. Ройтерс отбелязва, че Румъния е член на НАТО и ЕС и има около 650 километра граница с Украйна, което прави всеки подобен инцидент чувствителен за сигурността на целия източен фланг.

