Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, е кацнал аварийно в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите. На борда на машината е бил международният редактор на NOVA Любомир Бояджиев.

„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън”, разказа Бояджиев. От летището в Барселона той сподели и още подробности за случилото се по време на полета:

„От левия двигател се видяха как излизат пламъци.

След известно време от екипажа ни уведомиха, че имаме проблем с двигателя и ще кацнем аварийно на летище Барселона.

Имаше определено притеснение, защото известно време никой не знаеше какво се случва, а шумът от левия двигател беше наистина много силен и тягата в един момент стана изключително слаба, забавихме ход, но слава Богу, всичко приключи успешно”, посочи Бояджиев.

Самолетът бил отклонен към Барселона, където е кацнал,

а пътниците са били свалени от борда. Те са били настанени в хотел, малко по-късно са извозени и в 11:00 часа са излетели за България.

В официално становище до NOVA от авиокомпания Wizz Air потвърдиха, че самолетът, изпълняващ полет W6 4402 от Мадрид до София на 23 ноември, е кацнал безопасно на летището в Барселона заради технически проблем, възникнал по време на полета. В момента машината преминава непланирано техническо обслужване.