Авиационен кошмар парализира Европа. Кой дърпа конците на хибридния терор?

Докато днес Америка пренарежда глобалната шахматна дъска с подписания пакт с Иран и ултиматума за мира в Украйна, Европа се събуди в истински авиационен кошмар.

Вълна от координирани, за щастие фалшиви, заплахи за бомби парализираха въздушния трафик над Стария континент и вдигнаха по тревога службите за сигурност в 6 държави. Стотици пътници за България също преживяха ужаса на принудителното приземяване и спешната евакуация.

Най-малко седем пътнически самолета в шест европейски държави станаха мишена на злонамерените сигнали. Паниката се пренесе директно на Летище София с два последователни случая в рамките на броени часове.

Ужасът на Летище София

Министерството на транспорта и службите за сигурност бяха вдигнати на крак, след като стана ясно, че мишените вече са две - полетът на Wizz Air от Милано, Бергамо, който превозваше 176 пътници и този на Ryanair от Дъблин, със 186 души на борда.

И двата самолета бяха приземени при сходен извънреден протокол.

Черната серия за българските дестинации всъщност започна още вчера, когато полет на Wizz Air от Лондон, летище Лутън, за София беше принудително отклонен и приземен в Будапеща под ескорта на военни изтребители „Грипен“. С това общият брой на засегнатите български полети за денонощието стана три, което навява на мисълта, че страната ни е била умишлено таргетирана.

Затворени летища и изтребители

Географията на паниката днес обхвана цяла Европа, показвайки невиждано ниво на координация.

Полет на LOT от лондонския Хийтроу кацна извънредно на летище Варшава-Модлин, което доведе до пълното затваряне на аеропорта за часове. Втора заплаха беше насочена срещу полет на SAS от Копенхаген.

Летището в Мурсия, Испания, отцепи цели зони и блокира пътници заради сигнал за бомба на борда на самолет на Ryanair, идващ от Манчестър.

Сериозни заплахи бяха регистрирани за полети, насочени към летищата в Рим, което вдигна нивата на антитерористична готовност в страната до максимум.

Хибридната атака

Въпреки че към момента всички проверки показват, че сигналите са фалшиви, авиационните експерти и службите за сигурност в Европа са категорични, че това не е момчешка шега, а масирана хибридна атака.

Едновременното подаване на сигнали срещу 7 полета от ключови дестинации -Лондон, Дъблин, Милано и Копенхаген, имаше за цел да предизвика икономически хаос, да претовари системите за сигурност и да тества бързината на реакция на НАТО и европейските правителства в момент на огромно геополитическо напрежение.

Цената на паниката вече е огромна и защото милиони евро загуби за авиокомпаниите, закъснения на стотици полети и хиляди невинни пътници, които прекараха деня в ужас между небето и земята.