Първи подробности за самолета със сигнал за бомба, кацнал у нас. Виновникът

Говорител на Австрийските авиолинии („Остриън Еърлайнс“ - AUA) потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София в неделя вечер, е бил пренасочен след постъпила заплаха срещу летателната машина, предаде "Ройтерс".

Заплахата за бомба на борда на самолет на Austrian Airlines, летящ от Тел Авив до Виена, е дошла от австрийски гражданин, който не е бил на полета, съобщи вестник Haaretz.

Австрийските авиолинии съобщиха, че заплахата е била направена срещу полет OS82 от Тел Авив към Виена, което е наложило кацането в българската столица.

Самолетът се е приземил безопасно в 20:42 ч. българско време, съобщиха от авиокомпанията.

При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в столицата ни.

Съгласно процедурите, изстребител на Военовъздушните сили е излетял и е придружил самолета до кацането му на летището в София, съобщиха от Министерството на отбраната.

Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.

Авиокомпанията допълни, че след приключване на проверката на самолета Airbus A320 пътниците ще бъдат прехвърлени на друг полет. На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа.

Данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24 показват, че самолетът с регистрация OE-LZE е изпълнявал полет от Тел Авив за Виена, но е бил пренасочен към София.

По предварителна информация на борда е пътувала делегация от млади хора, които е трябвало да участват в събитие на Организацията на обединените нации (ООН), пише Times of Israel.