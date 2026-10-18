Официално: Сигнал за бомба приземи самолет в София

Военновъздушните сили задействаха днес дежурни сили и средства в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство. Действията бяха осъществени в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията по повод създалата се извънредна ситуация на летището в София.

В 21:17 ч. пътнически самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Тел Авив за Виена, подава сигнал за заплаха от бомба на борда, докато се намира във въздушното пространство на Република България.

Незабавно са задействани дежурните изтребители МиГ-29, които изпълниха необходимите процедури за конкретната ситуация. Пътническият самолет прекрати полета си към Виена и бе насочен за кацане на летище „Васил Левски“ – София.