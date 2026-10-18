Напрежение на летището в София. Първи подробности

Пътнически самолет на Австрийските авиолинии (Austrian Airlines) е кацнал извънредно тази вечер на летище „Васил Левски“ в София след получен сигнал за бомба на борда, съобщава ПИК.

Самолетът е изпълнявал редовен полет от Тел Авив, Израел, до Виена, Австрия. По първоначална информация предполагаема бомбена заплаха е наложила промяна на маршрута и спешно приземяване на българска територия.

Машината е кацнала успешно на столичното летище.

След приземяването са предприети действия за проверка на сигнала. Специализирани екипи изясняват дали на борда действително има взривно устройство, или става въпрос за фалшива тревога.

Очаква се допълнителна информация за резултатите от проверката и обстоятелствата около извънредното кацане.

Проверка на БЛИЦ в сайта на летище Васил Левски показва, че самолетът е кацнал в София в 21:42 часа.