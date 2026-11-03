Горещо от Брюксел! Задава ли се обрат за Великобритания след Брекзит

Брюксел е готов да прояви гъвкавост към Великобритания, ако то реши да поиска отново членство в Европейския съюз. Според източници на Politico от ЕС, на Лондон няма задължително да се налага да приема еврото или да влиза в Шенгенското пространство – две от най-чувствителните теми за британското общество.

Повод за коментарите са думите на британския премиер Анди Бърнам, който открито заяви, че „Брекзит не работи“ и не изключи идеята за връщане в ЕС да залегне в следващата предизборна програма на лейбъристите.

Въпреки че от Брюксел подчертават липсата на официална позиция (тъй като формална молба от Лондон няма), европейски дипломати загатват, че преговорите винаги отчитат спецификите на конкретната страна. От своя страна евроскептиците на Острова остават резервирани, опасявайки се, че ЕС може да поиска дори по-дълбока интеграция спрямо условията, които Великобритания ползваше преди Брекзит.