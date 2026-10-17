Нова драма с премиера на Великобритания. Закани за оставки

Случаят с Манчестър Сити започна като „най-важното дисциплинарно производство и решение в историята на Висшата лига“, но вече се превърна в нещо много повече от футболен скандал – в политическа афера с потенциално сериозни последици.

Докато Манчестър Сити продължава да отстоява пълната си невинност чрез мащабна апелация, потвърдена и от треньора Енцо Мареска, английските клубове се опасяват от „политическа намеса“ в изхода на делото. За подобни опасения съобщи преди дни BBC Sport.

Все повече влиятелни фигури коментират бъдещето на манчестърския клуб, признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за финансови нарушения. Последният, който се включи в дебата, е Дейвид Коган – президентът на Независимия футболен регулатор (IFR). Това е органът, който извършва независим надзор върху клубовете и по-точно как се управляват.

Изявлението му по време на представянето на финансовия доклад State of the Game обаче далеч не беше обикновен коментар. В интервю за BBC Sport Коган отправи директно предупреждение: ще подаде оставка, ако бъде подложен на политически натиск заради случая с Манчестър Сити.

„Премиерът има пълното право да изразява собственото си мнение по всякакви въпроси. Ние от IFR сме независими. Това е записано дори в името ни. Аз съм президент на Независимия футболен регулатор и независимостта е в основата на абсолютно всичко, което правим.

Нито един политик не се е опитвал да ни влияе и никой не би трябвало да се опитва да го прави. Ако бъда подложен на политически натиск по този случай? Ще подам оставка“, заяви Коган.

Президентът на IFR няма правомощия да забранява държавната собственост върху футболни клубове, но може да оценява пригодността на техните собственици и ръководители. Това означава, че при определени обстоятелства регулаторът би могъл дори да принуди шейх Мансур да продаде Манчестър Сити, ако обвиненията срещу клуба доведат до санкции след обжалването.

Да се освободи от влиянието на инвестициите от ОАЕ обаче няма да бъде толкова лесно за Коган. Особено след като казусът с Манчестър Сити вече излиза далеч извън пределите на футбола.

Ако изявленията на британския премиер в защита на Абу Даби вече предизвикаха безпокойство във Висшата лига, новите разкрития на британския вестник The Sun допълнително нагнетиха напрежението.

Според изданието Анди Бърнам се е срещал два пъти с президента на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак, въпреки че преди това е настоявал, че е имал само една „съществена“ среща с него. Британският премиер е обвинен в опит за прикриване на връзките си с клуба, след като изтрити записи разкрили вечерите през 2017 и 2018 г.

Бърнам, който преди да стане премиер беше кмет на Манчестър, наскоро заяви, че би бил силно обезпокоен, ако Обединените арабски емирства прекратят партньорството си с Великобритания. Той обеща да разкрие подробности за срещите си с представители на Манчестър Сити, след като беше подложен на сериозни критики заради очевидната си подкрепа към собствениците на клуба.

Една от частните срещи се е състояла на „Даунинг стрийт“ няколко дни преди обявяването на решенията, с които Манчестър Сити беше признат за виновен.

Сега обаче Бърнам ще трябва да обясни защо не е разкрил всички свои контакти с клуба. Според The Sun заличен регистър на интересите показва, че той е присъствал на две вечери за сметка на домакините с президента на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак.

Първоначално британският премиер твърдял, че е провел официална среща с президента на „гражданите“, а след това се е видял с него неофициално на трибуните през 2019 г.

Според новите разкрития обаче двамата са се срещнали и по време на два мача на „Етихад“ – през август 2017 г. и април 2018 г.

Именно на този фон Дейвид Коган предупреди, че ще напусне поста си, ако Бърнам се намеси в разглеждането на скандала с Манчестър Сити.

„Нашите правомощия се отнасят до собствениците, членовете на бордовете и висшите ръководители в лично качество. Оценяваме дали тези хора са способни да управляват клуб по безопасен, последователен и почтен начин. Именно тези обстоятелства ще бъдат предмет на нашата проверка“, обясни президентът на IFR.

Междувременно The Telegraph съобщи, че Обединените арабски емирства са предупредили британския премиер, че могат да изтеглят инвестиции за милиарди паунди от проект за високотехнологичен център между Оксфорд и Кеймбридж. Инициативата е представяна като британския отговор на Силициевата долина, а заплахата за оттегляне на капитала е свързана със санкциите срещу Манчестър Сити