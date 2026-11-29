Свикнали сме да виждаме Кейт Мидълтън с безупречна усмивка, елегантни тоалети и завидно самообладание. Сега обаче принцесата на Уелс показва една много по-лична страна от живота си. В нов документален филм, озаглавен "Изцеление" (Heal), 44-годишната съпруга на принц Уилям разказва за страховете си по време на лечението от рак, за самотата в болничната стая и за огромната роля на семейството си. Асошиейтед прес разкрива подробности от филма, чиято премиера по Би Би Си е днес, 29 ноември.

Човекът, който държал ръката й в болницата

Един от най-разтърсващите спомени на Кейт е свързан с момент от лечението й, когато периодично губела съзнание. Заобиколена от стерилните стени на болничната стая, далеч от природата, която толкова обича, принцесата преживяла истински ужас. В един момент обаче усетила, че някой държи ръката й.

Човекът до нея не говорел и не се опитвал да я успокоява с обещания, а просто останал край леглото й. Кейт признава, че винаги ще бъде благодарна за тази подкрепа, но не разкрива кой е бил до нея в онзи тежък момент.

Принцесата споделя също, че след сблъсъка с мисълта за собствената си смърт е започнала да възприема живота по различен начин. Завръщането към предишното ежедневие след края на химиотерапията се оказало много по-трудно, отколкото мнозина предполагат.

Малкият Луи разплака майка си

Камерите проследяват Кейт по време на огромно физическо изпитание през юни тази година. В рамките на 24 часа принцесата изкачва най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс, като преодолява близо 37 километра пеша и над 3000 метра общо изкачване.

По време на втория преход към нея се присъединява брат й Джеймс Мидълтън. Именно той й поднася специална изненада - гласови съобщения от трите й деца, изпратени от принц Уилям.

13-годишният Джордж насърчава майка си да продължи, а 11-годишната Шарлот й казва колко много се гордее с нея. Особено трогателно е посланието на осемгодишния Луи, който уверява майка си, че винаги ще бъде в сърцето й.

Кейт не успява да сдържи сълзите си. Пред брат си тя признава, че именно децата са й дали най-силния мотив да напусне болницата и сега ще й помогнат да завърши изпитанието, разказва Ройтерс. След изкачването на последния връх я очакват Уилям, Джордж, Шарлот и Луи.

Какво Кейт все още пази в тайна

Въпреки необичайната откровеност на бъдещата британска кралица една подробност за заболяването й остава извън публичното пространство. Кейт не разкрива конкретния вид рак, с който се е борила.

През март 2024 г. тя съобщи за диагнозата си, през септември същата година приключи курса си на химиотерапия, а през януари 2025 г. обяви, че заболяването е в ремисия.

Междувременно принцесата постепенно възстанови международните си ангажименти. През ноември тя придружи Уилям в Индия за церемонията по връчването на екологичните награди Earthshot. Това беше първото им съвместно официално пътуване в чужбина след лечението й.

Приходите от разпространението на 30-минутния документален филм ще бъдат предоставени на благотворителната организация към лондонската онкологична болница "Роял Марсдън", където Кейт се е лекувала. След премиерата във Великобритания филмът ще бъде излъчен и в САЩ, Канада и Австралия.