Дървени останки на около 4300 години бяха датирани в лаборатория в САЩ и предизвикаха нов интерес към една от най-големите загадки на библейската история – Ноевия ковчег. Образците са открити на 9 метра под земята в Дюрупънар, край планината Арарат в Източна Турция. Радиовъглеродният анализ показва възраст между 2200 и 2400 г. пр. Хр. – период, съвпадащ с една от предполагаемите дати за библейския потоп.

Проучването се провежда край град Догубаязът, в провинция Агръ

, с участието на около 20 изследователи от 5 държави. Между юни и септември 2026 г. са използвани геоложки, геофизични и археологически методи. Взетите дървени и овъглени проби са изпратени за изследване в САЩ, Швейцария и турския Научно-технологичен изследователски съвет (ТЮБИТАК).

Според проф. Дженкер Атъла от университета „Джумхуриет“ в Сивас първите американски резултати показват възраст между 2200 и 2400 г. пр. Хр. Два от образците са на около 4300 години. Екипът очаква останалите лабораторни резултати, преди да направи окончателна оценка.

Формацията Дюрупънар е дълга приблизително 157 метра и има необичайни очертания, наподобяващи плавателен съд. Тя привлича вниманието през 1959 г., когато е забелязана при въздушно заснемане на района.

През 2026 г. изследователите пробиват 12 сондажа във вътрешността на формацията и още четири извън нея, като на места достигат дълбочина около 20 метра. Дървените фрагменти са намерени на около девет метра под повърхността. Според изследователите по някои от тях има следи от обработка с режещи инструменти.

Заместник-ръководителят на проекта Андрю Джоунс подчертава, че

съвпадението във възрастта не доказва, че останките принадлежат на Ноевия ковчег.

Дървото може да е свързано и с друга човешка дейност в района, включително с много по-късно заселване или използване на мястото.

Съществува и сериозен научен спор за самата формация. Геоложки изследвания от предишни години я определят като естествено образувание, а не като останки от древен кораб.

Засега няма независимо потвърждение, че под хълма се намира Ноевият ковчег. Предстои да бъдат съпоставени резултатите от трите лаборатории, както и да се изяснят произходът и съставът на намерените материали.