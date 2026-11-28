На 24 ноември се навършват точно 200 години от рождението на Карло Колоди — човека, който създаде Пинокио и го подложи на такива изпитания, че днешните родители вероятно биха се замислили дали да прочетат оригиналната история на децата си преди сън.

Дървеното момче, което познаваме от анимационните филми, е доста по-миловидно от литературния си първообраз. При Колоди то е нахално, неблагодарно, лековерно и способно на жестокост. Баща му Джепето отнася немалко неприятности заради него, а Говорещият щурец, който се опитва да му даде добър съвет, получава удар с дървен чук.

Има и една още по-любопитна подробност. Когато през 1881 г. започва да публикува приключенията на Пинокио, авторът приключва историята с неговото обесване. Дървената кукла умира, а читателите са оставени да се примирят с жестокия финал.

За щастие, децата имат други планове.

Карло, който си взе името от едно тосканско селце

Истинското име на писателя е Карло Лоренцини. Роден е на 24 ноември 1826 г. във Флоренция, в семейство, което трудно би могло да му осигури охолен живот.

Баща му Доменико Лоренцини работи като готвач, а майка му Анджолина Ордзали е шивачка. Двамата служат на заможното семейство Джинори. Карло е най-големият от десет деца.

Според биографични изследвания шестима от по-малките му братя и сестри умират в детството си. За едно семейство от XIX век, когато детската смъртност е висока, подобни трагедии са част от всекидневието, но това едва ли ги прави по-лесни за преживяване.

Карло прекарва част от ранните си години при роднини на майка си в тосканското селце Колоди, недалеч от Пеша. Именно неговото име по-късно ще избере за литературен псевдоним.

Благодарение на подкрепата на работодателите на родителите си получава образование, необичайно добро за момче от бедно семейство. Учи в духовна семинария, но свещеническият живот не го привлича.

Много повече го вълнуват книгите, политиката, театърът и журналистиката.

Като младеж започва работа във флорентинска книжарница, посещавана от писатели и интелектуалци. В тази среда оформя литературните си интереси и политическите си възгледи.

Журналист, бунтар и майстор на сатирата

Преди да стане баща на Пинокио, Колоди е журналист с остър език.

Той е привърженик на обединението на Италия и участва като доброволец във войните за независимост през 1848 и 1859 г.

През 1848 г. създава политико-сатиричния вестник „Ил Лампьоне“ („Фенерът“). Изданието осмива властта и обществените порядки, но след възстановяването на властта на великия херцог на Тоскана през 1849 г. е закрито.

По-късно Колоди основава и друго издание — „Ла Скарамуча“, посветено предимно на театъра и културата. Пише рецензии, сатирични текстове, политически коментари и пиеси. Издава книги за възрастни, сред които „Макети“ и „Очи и носове“.

След обединението на Италия през 1861 г. пред страната стои и друг огромен проблем. Населението говори на различни диалекти, а голяма част от хората не умеят да четат и пишат.

Образованието става важна обществена задача. Колоди се включва в нея чрез преводи и книги за деца.

През 70-те години на XIX век превежда на италиански приказки на Шарл Перо — автора на „Пепеляшка“, „Спящата красавица“ и „Червената шапчица“. Пише и учебни книги, сред които популярната поредица за Джанетино.

Когато създава Пинокио, той вече има солиден литературен и журналистически опит. На 54 години започва да пише историята, която ще го направи световноизвестен.

Наистина ли Колоди не обичал децата?

Това е един от най-любопитните слухове около писателя.

В обширен материал за историята на „Пинокио“, публикуван през 2022 г. в авторитетното американско списание The New Yorker, литературната критичка Джоан Акочела отбелязва, че Колоди никога не се е женил, нямал е деца и за него се говорело, че не обичал малчуганите.

Подобна теза присъства и в литературно изследване на Ален Авдич от 2022 г., което обръща внимание на неприятните качества на почти всички момчета в историята.

Доказателства обаче, че Колоди действително е изпитвал неприязън към децата, липсват. Не е установено негово собствено изказване, което категорично да потвърждава подобно отношение.

Така че закачката може да остане, но с необходимата уговорка: говорим за слух, който се е задържал в литературните разкази за писателя.

Той несъмнено е имал особено чувство за хумор. Когато изпраща първите глави на „Пинокио“ на редактора Гуидо Биаджи, нарича текста си „една детинщина“. Добавя и съвсем практично условие — ако решат да го отпечатат, да му платят добре, за да има желание да продължи.

В това писмо има ирония, но и характерният за Колоди прагматизъм на професионален журналист.

Ако действително не е понасял малките читатели, той е избрал доста необичаен начин да го демонстрира — посвещава последните години от живота си на книги за тях.

Пинокио трябвало да умре на една голяма дъбова гора

На 7 юли 1881 г. в първия брой на „Джорнале пер и бамбини“ („Вестник за децата“) започва публикацията на „Историята на една кукла“.

Още началото подсказва характера на автора.

„Имало едно време...“

Малките читатели вероятно очакват да чуят за цар, принцеса или дворец.

Но Колоди ги изненадва. Неговата приказка започва с обикновено парче дърво.

От него старият Джепето изработва кукла, която трябва да може да танцува, да се фехтува и да прави салта. Докато дърворезбарят я оформя, дървото започва да проявява собствен характер.

И то никак не е склонно да слуша създателя си.

В следващите глави Пинокио бяга от дома си, попада в неприятности, доверява се на измамници, пропуска училище и непрекъснато съжалява за решенията си.

На 27 октомври 1881 г., в петнадесетата глава, историята стига до трагичен край. Двама разбойници, зад чиито маски читателят разпознава Котарака и Лисицата, залавят Пинокио и го обесят на Големия дъб, за да отнемат парите му.

Колоди описва как вятърът люлее тялото на дървената кукла, а примката се стяга около шията ѝ.

Така приключва първоначалната версия.

Днешните изследователи приемат, че авторът е възнамерявал да завърши разказа именно там.

Но читателите не са доволни. Редакцията получава настоявания историята да продължи. Гуидо Биаджи и писателката Ема Пероди също съдействат за връщането на Пинокио на страниците на вестника.

След няколкомесечно прекъсване, през февруари 1882 г., Колоди възобновява приключенията му.

В следващата глава се появява Синята фея и започва новият живот на дървеното момче.

Постепенно историята придобива познатия си облик. Пинокио преживява още множество премеждия, попада в Страната на играчките, превръща се в магаре и е погълнат от чудовищна морска риба.

Накрая се превръща в истинско момче.

През 1883 г. във Флоренция излиза първото книжно издание на „Приключенията на Пинокио. Историята на една кукла“, с илюстрации от Енрико Мацанти.

Пинокио убива Говорещия щурец

Един от най-шокиращите епизоди в оригиналната книга идва още в самото начало.

Говорещият щурец се опитва да обясни на Пинокио защо трябва да слуша баща си, да учи и да не бяга от дома.

Дървеното момче няма търпение да изслуша поучението.

Грабва дървен чук и го хвърля по щуреца. Ударът е смъртоносен.

По-късно щурецът се появява отново, първоначално като призрак.

Този епизод добре показва колко безпощаден може да бъде Колоди към своя герой.

Друг необичаен персонаж е момиченцето със синята коса. При първата му поява то съобщава, че е мъртво и очаква ковчега си. Едва след продължаването на историята се превръща в познатата Синя фея, която се грижи за Пинокио.

А неприятностите не идват единствено от детските пакости.

В книгата има измамници, лоши съдии, несправедливи полицаи и възрастни, които използват слабостите на по-малките.

Когато Пинокио се оплаква, че Котаракът и Лисицата са го ограбили, властите изпращат в затвора самия него.

Колоди явно е запазил сатиричния си поглед към обществото и когато е започнал да пише приказки.

Защо носът му расте още преди да излъже?

Днес Пинокио е най-известен с едно свое качество — когато излъже, носът му започва да расте.

В оригиналния роман обаче носът създава неприятности още преди дървеното момче да е произнесло първата си лъжа.

Докато Джепето изработва лицето на куклата, носът започва да расте сам. Майсторът се опитва да го скъси, но той продължава да се удължава.

По-късно растящият нос действително се превръща в наказание за лъжите.

Това е една от подробностите, които често се губят в популярните преразкази.

Името Пинокио също има езикова история. Италианската енциклопедия „Трекани“ посочва, че тосканската дума pinocchio е свързана с ядката на бора, позната като пиньола.

Още по-интересно е колко дълбоко героят навлиза в езика. Името му постепенно започва да се употребява като нарицателно за човек, който лъже, а в италианския се появяват и нови думи, производни на Пинокио.

В корема на акула, а не на кит

Още една популярна неточност се е наложила благодарение на филмовите версии.

В оригиналния роман Пинокио и Джепето се оказват в корема на огромна морска твар, наречена pesce-cane — дума, която означава акула или куча акула.

В много по-късни адаптации тя е заменена с кит.

Разликата има значение, ако искаме да разкажем историята така, както е била написана от Колоди.

Тъкмо в тези последни приключения Пинокио започва да се променя. Той спасява Джепето, работи, за да му осигури прехрана, и проявява грижа към други хора.

Неговото превръщане в истинско момче идва след преживени грешки, страхове и изпитания.

Как Дисни промени Пинокио

През 1940 г. „Уолт Дисни“ представя анимационния филм „Пинокио“, който превръща героя в световна кинозвезда.

Филмът запазва основните персонажи и приключения, но значително смекчава характера на главния герой и премахва част от най-мрачните епизоди.

Говорещият щурец получава много по-важна и симпатична роля. Пинокио изглежда по-наивен, отколкото непоправимо непослушен.

Разликата е съществена. При Колоди момчето непрекъснато изпитва търпението на околните. Често знае какво трябва да направи, но въпреки това постъпва по друг начин.

Анимационният образ с тиролска шапчица и перце постепенно се превръща в най-разпознаваемото изображение на героя.

Оригиналните илюстрации на Енрико Мацанти от 1883 г. показват доста по-различна дървена кукла — с дълги тънки крайници, остър нос и видими дървени стави.

Киното открива Пинокио още през 1911 г., когато Джулио Антаморо снима първата филмова версия.

Следват десетки нови прочити. През 1972 г. Луиджи Коменчини създава прочутия италиански телевизионен сериал с Нино Манфреди като Джепето. По-късно Роберто Бенини и Матео Гароне предлагат свои версии.

През 2022 г. Гийермо дел Торо пренася историята в Италия по времето на фашизма. Неговият анимационен филм отново засяга болезнените въпроси за родителството, загубата, непослушанието и правото на детето да има собствена воля.

Писателят без деца, който остана баща на милиони Пинокиевци

Карло Колоди никога не се жени и няма признати деца.

Личният му живот е слабо документиран. След смъртта му неговият брат Паоло изгаря писма, за които се опасява, че могат да компрометират известни жени.

Това оставя немалко въпроси за романтичните му отношения и обстоятелствата, при които е предпочел да остане ерген.

Писателят умира на 26 октомври 1890 г. във Флоренция, малко преди да навърши 64 години.

По това време Пинокио вече е познат на италианските читатели. Голямото международно пътешествие на героя продължава през следващите десетилетия.

Днес Националната фондация „Карло Колоди“ отчита стотици преводи и издания на книгата в 201 езика и диалекта. Историята има безброй театрални постановки, филми, илюстрации и сценични преработки.

През 2026 г. Италия отбелязва 200-годишнината на писателя с изложби, театрални спектакли, изследователски проекти и инициативи, посветени на литературното му наследство.

Около твърдението, че Колоди не обичал децата, вероятно винаги ще има място за закачки. Особено когато става дума за автор, който започва най-прочутата си приказка с пакости и непослушание и първоначално я завършва с бесило.

Може би най-интересното е, че поколения деца продължават да харесват Пинокио именно заради недостатъците му. Той е любопитен, доверчив, понякога ужасно досаден, способен да наранява и да съжалява. Не всеки негов избор заслужава одобрение, но почти всеки буди разбиране.

И сигурно затова дървеното момче, родено от перото на един язвителен флорентински журналист, продължава да живее вече близо век и половина.

В София има актуална постановка – „Чудните приключения на Пинокио“ в „Театър София“, и в главните роли влизат- Дани Кукушев като Пинокио, Ангела Канева е Синята фея, а Димитър Стойнов е Фитилчо и Лисицата. Участват още Симона Халачева, Михаил Милчев, Йоанна-Изабелла Върбанова, Николай Димитров и Юлиян Рачков.