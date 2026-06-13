Пинокио се завърна на БГ сцената
Дървеното човече лудува в театър „София“
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Дървеното човече лудува в театър „София“
Актьорът преговаря за ролята си в новата игрална версия на класиката на Дисни
"Уолт Дисни" обяви, че ще снима филм за Пинокио. Той ще е по мотиви на приказката на италианския писател Карло Колоди, издадена през далечната 1883 г....
Постановката „Пинокио" ще бъде представена днес от 16.30 часа на голямата сцена на Драматичен театър „Никола Вапцаров" в Благоевград. Едно от най-проч...