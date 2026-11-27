Общото между дипломата и медика е съхраняването на живота и мира, каза той по време на промоцията в болница „Софиямед“

УМБАЛ „Софиямед“ беше домакин на официалното представяне за град София на книгата „Сред хора, граници и истории на Балканите: 40 години в дипломацията“ на дългогодишния български дипломат Николай Колев, който днес е част от екипа на лечебното заведение. С него бяха и редакторът на книгата – Милена Авелок, както и дизайнерът й Моника Вокиева, която също взе участие в представянето. По време на срещата авторът сподели лични спомени от работата си в региона, разсъждения за човечността и позитивизма, както и плановете си за следваща книга.

Сред гостите на представянето бяха представители на ръководството на медицинския комплекс, както и лекари, медици и други членове на медицинския екип, както и официални гости, сред които бяха проф. Георги Бахчеванов – български военен експерт и преподавател по национална и международна сигурност във Военна академия „Г. С. Раковски“ и Нов български университет, Явор Цаков – международен журналист, бивш ръководител в БНТ и създател на първата частна телевизия у нас, Владо Михайлов – собственик на печатница и рекламна агенция THE NET, Васил Савов и др.

Изборът на лечебно заведение за промоцията не е случаен. Николай Колев посочи, че именно в най-трудните и решаващи моменти по време на дългия му дипломатически път, както и в личен план, е разчитал на подкрепата и човешкото отношение на хора от медицинските среди, подчертавайки, че лекарската професия изисква много повече от знания и професионални умения. Лекарите не само лекуват – те дават надежда, подкрепят, успокояват, а понякога трябва да намерят точните думи, да кажат трудната истина или просто да проявят повече грижа, защото добрият лекар умее да разпознава не само заболяването, но и човека срещу себе си. Тази способност да разбираш хората е и една от темите, които авторът разглежда в книгата си:

„Хората, които населяват Балканите, са силно интуитивни. Те са преживели много, подсъзнателно усещат добротата, истинските чувства и реалното отношение към тях“, пише на последните страници Николай Колев. Според него в основата и на дипломацията, и на медицината стои обща отговорност – съхраняването на мира, човечността и човешкия живот.

с автора са Явор Цаков – международен журналист, бивш ръководител в БНТ и създател на първата частна телевизия у нас, и Капка Амзина

Николай Колев и Васил Савов

Николай Колев и проф. Георги Бахчеванов – български военен експерт и преподавател по национална и международна сигурност във Военна академия „Г. С. Раковски“ и Нов български университет

Събиетото започна с представянето на книгата от Моника Вокиева – дизайнер на корицата, която говори за личните си впечатления от автора и творбата. „Особено интересно за мен беше да проследя как един професионален път се изгражда не само с подготовка и знания, но и чрез лични избори. Например в книгата господин Колев разказва как в началото на деветдесетте години получава възможност да поеме в съвсем различна професионална посока, но решава да остане на служба. Преди да приеме назначението си в Белград, обсъжда решението със своята съпруга. И това на пръв поглед е един малък момент, но според мен говори много, защото ни напомня, че зад всяка професионална кариера стоят и много лични решения, семейство, подкрепа и понякога не малко колебания“, каза тя.

Книгата проследява четири десетилетия в българската дипломация през личните наблюдения и срещи на Николай Колев в Западните Балкани – от детството му в Троян и Бели Осъм до напрегнатите събития в Белград, Прищина, Косово и Босна и Херцеговина. Авторът разказва за ключови исторически моменти, кризисни ситуации и неочаквани случки, които показват как зад официалните позиции и решения винаги стоят реални хора, лични избори и изпитания. В изданието и по време на промоцията на книгата Колев акцентира върху значението на искреността и добронамереността, като подчерта, че трайно доверие и уважение не се печелят с хитрост, а с откритост и човечност:

„За дипломацията, както и за медицината, най-важна е човечността“.

В разказите си по време на събитието той припомни напрегнатите събития в Прищина и смелостта на тогавашния министър-председател на Косово Байрам Реджепи, който е бил хирург и бивш директор на болницата в Косовска Митровица. Той разказа и за първия представител на генералния секретар на ООН в Косово д-р Бернар Кушнер и за среща, за която му е разказвал Рамуш Харадинай заедно с Хашим Тачи. Освен това авторът сподели спомени от работата си като управляващ посолството на България в Босна и Херцеговина по време на пандемията от COVID-19 и въвеждането на военно положение в Сараево, когато е разчитал на дистанционна лекарска помощ от българските лекари д-р Десислава Илиева – ендокринолог и д-р Екатерина Петкова – кардиолог в УМБАЛ „Пълмед“. Сред другите имена, които Колев спомена с признателност в разказите си, бяха Соломон Паси, Хавиер Солана, Един Джеко, Бакир Изетбегович, проф. Венцислав Мутафчийски, генерал Златев, генерал Томич, генерал Михов, Хелмут Кол и Роналд Рейгън, д-р Михаил Тиков и др.

На представянето авторът сподели, че предстои и издаването на втората му книга със заглавие „Пътят за помирение на Балканите“, с която ще продължи темата за отношенията между народите в региона и възможностите за преодоляване на историческите разделения: „Следващото ми намерение е да напиша книга, по-амбициозна, още по-сериозна, а основата в нея ще бъде отново позитивното и добрите примери в дипломацията – за подадената ръка, защото трябва да има взаимно опрощаване между народите. Много е важно човек какво излъчва. В контактите си трябва да бъде откровен, искрен и позитивен. Човек трябва да обича хората. И в книгата съм написал, че за дипломацията, както и за медицината, най-важна е човечността. Една добра дума дава много по-големи резултати от всякакви други неща. Това е рецептата – трябва да бъдат обичани хората. И в дипломацията, и в медицината това е общото- обичта към хората“, сподели авторът в края на събитието.

Колев обяви още, че средствата от продажбата на книгата му ще бъдат дарени за хуманитарни каузи, а в знак на уважение и благодарност авторът остави екземпляр с автограф в библиотеката на УМБАЛ „Софиямед“.