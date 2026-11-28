Дипломатът Николай Колев представи книгата си „Сред хора, граници и истории на Балканите“ в София
Общото между дипломата и медика е съхраняването на живота и мира, каза той по време на промоцията в...
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Книга. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общото между дипломата и медика е съхраняването на живота и мира, каза той по време на промоцията в...
Наполеон има случка със зайците, Артър Конан Дойл - с дълговете
Излиза с ново луксозно издание
Изтеглиха книга за британското кралско семейство
По повод 100-годишнината от рождението на Пиер Паоло Пазолини
Георги Господинов с коментар
Актоьорът представя новата си книга
Авторът на книгата „На око” разказва