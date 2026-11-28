Венсан Касел никога не е искал да бъде удобен. Нито за режисьорите, нито за публиката, а още по-малко за представите на Холивуд как трябва да изглежда една филмова звезда. Със суровото си лице, пронизващите сини очи и онази особена смесица от арогантност, чувственост и ирония той превърна противоречивите мъже в своя специалност.

На 23 ноември, актьорът навърши 60 години. Зад гърба му са повече от три десетилетия кино, живот на различни континенти, и роли, които продължават да смущават зрителите.

В едно от най-новите си интервюта, дадено през октомври 2026 г. за испанския El País, Касел признава, че с годините най-сетне е намерил известно спокойствие. Научил се е да не реагира на всичко импулсивно и да поставя семейството пред работата.

Но едно не се е променило-отказът му да избира роли само защото ще бъдат полезни за кариерата.

Момчето, което бягало от интернатите

Венсан Касел е роден на 23 ноември 1966 г. в Париж. Баща му е прочутият френски актьор Жан-Пиер Касел, работил с режисьори като Луис Бунюел и Клод Шаброл. Майка му Сабин Литик е журналистка.

Детството му преминава сред театрални кулиси, снимачни площадки и хора на изкуството. Би могъл да поеме по утъпкания път на известния си баща, но отношенията му с дисциплината никога не са били лесни.

Родителите му се развеждат, когато е на 13 години. Младият Венсан сменя няколко интерната, а на 16 е изключен от едно от училищата.

В интервю за The Guardian по-късно разказва, че именно тогава убеждава баща си да го изпрати да учи цирково изкуство. Вместо да следва традиционния актьорски път, започва да се занимава с акробатика и улични представления.

С приятели от цирковото училище излизали да играят пред случайни минувачи. Ако представлението им харесвало, хората спирали и оставяли пари. Ако не-просто си тръгвали или ги освирквали.

Това се оказва първият истински урок за бъдещия актьор: публиката не ти дължи вниманието си. Трябва да го заслужиш.

Години по-късно той ще обясни пред The Talks, че всъщност не е мечтаел непременно за кино. Искал е сцена, на която да може да направи нещо свое и веднага да види реакцията.

Филмът, който направи Франция неспокойна

През 1995 г. се появява „Омраза“ (La Haine) на Матийо Касовиц. Черно-бялата драма разказва за трима младежи от парижките предградия, живеещи сред бедност, отчуждение и напрежение с полицията.

Касел играе Винц-гневен младеж, който намира полицейски пистолет и започва да мечтае за отмъщение.

Филмът предизвиква огромен обществен отзвук. На фестивала в Кан Касовиц получава наградата за режисура, а Касел се превръща в едно от новите големи лица на френското кино.

Но зад блясъка на фестивалните отличия има и сцена, която остава в историята.

При официалното посрещане в Кан полицейските служители обръщат гръб на екипа на „Омраза“. Жестът е знак на протест срещу начина, по който филмът представя отношенията между полицията и младежите от предградията.

В Холивуд се чувства като „малкия французин”

Следват „Доберман“, „Апартаментът“, „Необратимо“, „Източни обещания“, „Черен лебед“ и поредица от големи международни продукции.

Една от най-забавните истории, които Касел разказва, е свързана с „Бандата на Оушън 2“ от 2004 г.

Там той играе Франсоа Тулур- самоуверен френски крадец, който се изправя срещу героите на Джордж Клуни, Брад Пит и Мат Деймън.

Когато пристига на снимачната площадка, Касел се чувства като чужденец сред група холивудски звезди, които вече се познават отлично.

Притеснява се, че неговият герой просто ще потъне сред толкова известни лица.

И тогава се сеща за капоейрата-бразилското бойно изкуство, което съчетава акробатика, танц и бойни движения.

В сценария има сцена, в която крадецът трябва да премине през система от лазерни лъчи. Касел решава да предложи нещо необичайно на режисьора Стивън Содърбърг. Двамата се срещат в Италия. Содърбърг не познава капоейрата, затова актьорът започва да му демонстрира движенията направо в хотелската стая.

Режисьорът е възхитен и му дава свобода сам да разработи хореографията.

Така се ражда една от най-разпознаваемите сцени във филма-почти танцово преминаване между лазерните лъчи.

Касел признава пред The A.V. Club, че именно тази сцена е дала на героя му собствено присъствие сред звездния актьорски състав.

За роля качва 20 килограма

През 2008 г. актьорът се превъплъщава в Жак Месрин-един от най-известните френски престъпници на XX век.

Ролята в двата филма на Жан-Франсоа Рише му носи наградата „Сезар“ за най-добър актьор през 2009 г. Подготовката обаче е истинско физическо изпитание.

Касел трябва да напълнее с около 20 килограма, за да изиграе героя си в по-късните години от живота му. Вместо да разчитат на изкуствен корем и грим, актьорът и режисьорът решават да променят реално външността му.

В продължение на месеци той се храни обилно, прекарва дълги часове в леглото и изучава биографията на Месрин. В едно интервю споменава дори висококалоричните млечни шейкове, които му помагали да натрупа килограмите. Снимачният график също е необичаен. Първо заснемат сцените от последните години на престъпника, когато Касел е най-пълен. После постепенно отслабва и се връща назад във времето, докато достигне до младия Месрин. Особено лична е една подробност от детството му. Касел е едва на 12 години, когато през 1979 г. френската полиция застрелва Жак Месрин в Париж. По-малкият му брат се намирал наблизо и чувал изстрелите. Прибрал се у дома и разказал, че хората на улицата трябвало да легнат на земята.

Десетилетия по-късно Венсан сам се превръща в Месрин пред камерата.

Моника Белучи и филмът, който шокира Кан

Няма как да се разкаже историята на Касел, без да се спомене Моника Белучи.

Двамата се срещат по време на снимките на „Апартаментът“ през 1996 г., сключват брак през 1999 г. и в продължение на години са сред най-известните двойки в европейското кино.

Имат две дъщери-Дева и Леони. Разделят се през 2013 г.

Докато са заедно, участват в редица филми, но най-обсъжданият безспорно остава „Необратимо“ на Гаспар Ное от 2002 г.

Филмът предизвиква силни реакции в Кан заради крайната си жестокост и натуралистичните сцени.

Любопитното е, че Касел и Белучи започват работа почти без традиционен сценарий. В интервю за El País актьорът разказва, че екипът разполагал само със седем-осем страници. Големи части от филма били изградени чрез импровизация. Ное давал на актьорите основната ситуация и ги оставял да я развият сами. Една от сцените между Касел и Белучи продължава близо 19 минути и е почти изцяло импровизирана. Касел си спомня, че близостта между двамата им помагала в работата. Нямали нужда от дълги обяснения, защото се познавали толкова добре.

От Бразилия до Париж-живот без постоянен адрес

Венсан Касел отдавна е свързан с Бразилия. Говори португалски, практикува капоейра и прекарва значителна част от живота си в Рио де Жанейро.

Любовта към страната е повлияла дори на стила му.

В интервю за British GQ разказва, че в Париж и Лондон предпочита тъмни дрехи, докато в Бразилия цветовете естествено навлизат в гардероба му.

Актьорът се шегува и с друга своя особеност-след приключването на филм често обръсва главата си, сякаш така се освобождава от предишния образ и започва начисто. Въпреки репутацията си на бунтар днес Касел признава, че предпочита по-спокойния ритъм. През последните години животът му отново се променя. След брака си с Тина Кунаки, от която има дъщеря Амазони, той става баща и на момче – Каетано, роден през 2025 г. от връзката му с Нара Баптища.

В най-новите си разговори с журналисти признава, че бащинството го е направило едновременно по-силен и по-уязвим.

На 60 отново играе чудовище

Навръх юбилея си Венсан Касел се готви за ново необичайно превъплъщение.

На 27 ноември 2026 г. Netflix ще представи „Квазимодо, душата на Париж“ (Quasimodo, l'âme de Paris) на режисьора Жан-Франсоа Рише.

В него Касел влиза в образа на гърбав каменоделец, който живее в сянката на катедралата „Нотр Дам“. За преобразяването му гримьорите отделят около три часа и половина всеки снимачен ден. Но най-интересната подробност идва от самия актьор. В интервю за El País той разказва, че докато търсел правилното изражение за героя, се сетил за новородения си син Каетано. Бебето се усмихвало беззъбо, с онази естествена невинност, която възрастните постепенно губят. Касел осъзнал, че именно така трябва да се усмихва неговият Квазимодо.