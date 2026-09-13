Моника Белучи на 60: Не искам отново да бъда млада
Иконата на красотата не живее по правилата, има нова любов, но не бърза да се раздели със свободата си
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Иконата на красотата не живее по правилата, има нова любов, но не бърза да се раздели със свободата си
Бившият мъж на Моника Белучи показа третата си дъщеря във Венеция
Гледаме Изабел Юпер, Венсан Касел, Изабел Аджани в нашумели филми от Париж
Една от най-красивите жени на планетата Моника Белучи навърши 50 вчера. Годините почти не й личат, а одухотвореното й лице и красиво тяло продължават...
Венсан Касел проговори за развода си с Моника Белучи. "Едно време смесвах всичко. Като се сближавах интелектуално с някоя жена, трябваше задължително...