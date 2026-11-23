Паметник на българската азбука беше открит в Лос Анджелис. Реализирането на проекта е резултат от петгодишни усилия на Генералното консулство на България в града и българската фондация „БГФейс“ (bgFACE). На церемонията присъстваха представители на българската общност, ученици от българското училище в Лос Анджелис и официални гости, съобщава БНТ.

Откриването беше съпроводено с голямо вълнение сред сънародниците ни, за които паметникът е не само символ на българската писменост, но и знак за съхранената връзка с родината. Според генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов проектът има значение както за българите зад океана, така и за американската публика и международната общност.

„Все по-често днес чувахме думите „историческо постижение“. Такова е по много причини.

Първо, отне ни 5 години, за да го направим. Второ, значението му за българите тук е огромно,

но не само за нашите сънародници, а и за местната аудитория, за американците. Това е един от малкото паметници, посветени на българската азбука извън пределите на България, но същевременно е сред тези, които ще бъдат видени от много хора. Лос Анджелис е световен мегаполис, с огромна международна общност. Над 96 държави са представени тук и хора от целия свят ще могат да видят паметника и да научат повече за най-големия принос на България към световната цивилизация – нашата азбука“, заяви Бойко Христов.

По думите му една от най-емоционалните части на церемонията е била участието на децата от българското училище в Лос Анджелис. Именно за тях и за следващите поколения е създаден и този символ, който трябва да съхранява българската памет и принадлежност далеч от родината.

„Когато създавахме идеята и извървявахме този път, винаги си представяхме

как нашите деца ще празнуват 24 май пред този паметник.

Днес видяхте прекрасните ученици от българското училище в Лос Анджелис и всъщност това ни направи толкова емоционални и развълнувани“, разказа генералният консул.

Съхраняването на българската идентичност зад океана обаче изисква постоянни усилия. Христов признава, че в голям град като Лос Анджелис асимилацията е реален риск, но подчертава, че сплотеността на българската общност и активността на организациите помагат на децата да запазят връзката си с България.

„Тук човек много лесно може да се асимилира и да загуби своята идентичност. Но хубавото в нашия случай е, че българската диаспора е много обединена и хората милеят за България. Знаете, че имаме българско училище. То също е плод на усилията на българите тук. Инициативи като поставянето на паметника и наградите на Генералното консулство – всички тези неща, които правим заедно като Генерално консулство и диаспора, създават много добра среда. В нея децата, бъдещите български имена със световно значение, могат да научат повече за своята родина и да предадат тази връзка на следващото поколение“, посочи Бойко Христов.

Реализирането на паметника обаче преминава през редица административни и организационни предизвикателства.

Скулптурата е изработена в България, а идеята на организаторите е тя да бъде създадена от българи и да бъде посветена на българската общност зад граница.

„Сега, когато се връщам назад, ми се струва, че това беше Сизифовски труд.

Когато ми хрумна идеята, обсъдихме я със скулптура и всички бяхме много въодушевени. Но стъпка по стъпка разбрахме, че ни очакват много предизвикателства. Паметникът е изработен в България. Идеята беше той да бъде създаден от българи за българи. Самото му изработване в България, транспортирането му дотук, поставянето, получаването на всички разрешителни и намирането на подходящите хора, с които да реализираме проекта, се оказаха сериозно изпитание. Повече от година и половина паметникът се съхраняваше тук, преди да бъде поставен. Всичко това ни изправи пред сериозни предизвикателства“, разказа генералният консул.