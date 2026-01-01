Тя първа видя Възкръсналия Христос. А как киното видя нея
Днес почетохме Мария Магдалена
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Днес почетохме Мария Магдалена
Холивудските звезди се срещат за първи път на червения килим на Канския филмов фестивал през 2006 г.
Иконата на красотата не живее по правилата, има нова любов, но не бърза да се раздели със свободата си
Розалина Попова е втора подгласничка в конкурса "Мисис Бургас" за 2016 година
Шармантната звезда ще участва в комедията "Mafia Mamma"
Италианската актриса снима у нас новия филм на Мартин Кембъл
Тя ще участва във филм заедно с Гай Пиърс и Лиъм Нийсън
Актрисата ще снима в София "Спомен" с Лиъм Нийсън
Актрисата ще участва в новия филм "Спомени" с Лиъм Нийсън, който се снима на родното черноморие
56-годишната актриса винаги е в топформа
Избранникът на световната актриса е с 18 години по-млад от нея
Автопортретът на музиканта също ще е част от изложбата
Един дългоочакван тандем мина по червения килим във Венеция. Балканският кино гуру Емир Кустурица хвана за ръка иконата Моника Белучи и събра погледит...
Катедралата на Сиракуза
"Вил-Мария" разказва историята на актриса с объркан личен живот "Вил-Мария" разказва историята на френско-италианската актриса Софи Бернард (Моника Б...
Моника Белучи играе темпераментна сирена във "Вил-Мария".
Всички мислеха, че съм хубава, но глупава, признава кинозвездата Моника Белучи е все така божествено красива и секси. "Привлича ме тъмната страна на...
Хубав секс, хапване и пийване. Това е тайната на актрисата Моника Белучи към здравето и хубавия живот. На 51 години тя изглежда зашеметяващо, така че...
Моника Белучи категорично се противопостави на това да я наричат "момичето на Бонд". Италианската звезда, която на 30 септември навършва 51, направи и...
Моника Белучи и Деми Мур са станали част от "Игра на тронове". Това подозират феновете на сериала, които следят изкъсо и най-малките слухове около нов...