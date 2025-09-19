Гръм в Холивуд! Нова шокираща раздяла

Нова звездна раздяла разтърси Холивуд.

Култовият режисьор Тим Бъртън и италианската актриса и модел Моника Белучи обявиха, че се разделят, предаде АФП.

„С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища“, се казва в съвместното им изявление, предава БГНЕС.

Белучи потвърди връзката си с Бъртън през 2023 г., а той я избра за роля в миналогодишната комедийна хорър продукция Beetlejuice Beetlejuice.

Двамата се срещат за първи път на червения килим на Канския филмов фестивал през 2006 г. във Франция, но това е кратка среща, тъй като и двамата са в дългосрочни връзки с други хора.

Те се събират отново през октомври 2022 г. на Фестивала на киното „Люмиер“ в Лион, Франция, където Белучи връчва на Бъртън награда за цялостен принос в киното. „През целия си живот никога не съм изпитвал толкова любов, колкото тази вечер“, каза Бъртън на събитието.

Малко след това двойката провокира слухове за връзка, появявайки се ръка за ръка в Мадрид. Публичното им дебютиране на червен килим става през октомври 2023 г. на Римския филмов фестивал в Италия. Бъртън е там, за да подкрепи Белучи при премиерата на нейния филм Maria Callas: Lettere e Memorie. Репортажите от събитието в Рим описват Бъртън като „много влюбен и щастлив“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com