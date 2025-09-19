След раздялата: Нина Добрев залюби холивудски мачо?

Нина Добрев предизвика слухове за нов романс.

Това се случва само дни след раздялата й с олимпийския сноубордист Шон Уайт, с когото бяха сгодени по-малко от година.

Актрисата и нейният колега Зак Ефрон бяха забелязани да флиртуват по време на почивка на яхта, което разпали спекулациите. Те бяха заедно с група известни приятели.

Добрев се появи в черен бански с дълбоко деколте и дантелени детайли, които подчертаваха стройната й фигура. Ефрон, от своя страна, демонстрираше изваяното си тяло, докато се гмуркаше в морето, пише "Дир".

Към двойката се присъединиха Чейс Кроуфорд и неговата приятелка Келси Меррит, които не можеха да се отделят един от друг. На борда бяха и актьорът Майлс Телър и съпругата му Кили Спери, които изглеждаха в отлично настроение, докато групата се наслаждаваше на средиземноморското слънце, пиеше коктейли и се гмуркаше в кристално чистата вода. Двойката наскоро отпразнува шестата си годишнина от сватбата.

