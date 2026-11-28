В историята на шпионажа има жени, които са имали сериозно предимство пред останалите тайни агенти. Цял свят ги е познавал, снимките им са се появявали по кориците на списанията, а появата им в ресторант или хотел е предизвиквала оживление. Те са можели да разговарят с дипломати, министри и военни, без присъствието им да изглежда необичайно.

Понякога точно тази известност се оказвала най-доброто им прикритие.

Певици и танцьорки пренасяли сведения, събирали информация или участвали в тайни операции. Други използвали гласа и таланта си в психологическата война. Имало и такива, които избрали страната на нацистка Германия.

Животът на тези жени е описан в мемоари, исторически изследвания и разсекретени досиета. С годините към фактите се прибавили романтични истории, слухове и измислени подвизи. Особено при Мата Хари и Одри Хепбърн истината се оказва далеч по-сложна от популярните разкази.

Жозефин Бейкър: тайнопис сред нотите

През 20-те години на миналия век Париж е луд по Жозефин Бейкър. Младата американка пее, танцува, снима се във филми и предизвиква истинска сензация с дръзките си сценични костюми. Прочутата ѝ поличка от изкуствени банани остава сред най-разпознаваемите образи на епохата.

Родена през 1906 г. в Сейнт Луис, Мисури, тя отрано се сблъсква с бедността и расовата дискриминация. Във Франция намира свободата и признанието, които дълго са ѝ липсвали в родината. През 1937 г. получава френско гражданство.

Когато избухва Втората световна война, Бейкър вече е международна знаменитост. Именно славата ѝ привлича вниманието на френското контраразузнаване.

През септември 1939 г. тя започва да работи с офицера Жак Абтей. Задачата ѝ е да използва многобройните си познанства сред влиятелните хора в Европа, за да събира сведения.

Жозефин присъства на приеми и вечери, разговаря с дипломати и висши представители на държавите от Оста. Достъпът ѝ до тези среди е напълно естествен — всички искат да се запознаят с прочутата изпълнителка.

Събраната информация стига до френските разузнавателни служби.

Един от най-интересните документирани похвати на Бейкър е пренасянето на тайни съобщения с невидимо мастило. Те са записвани върху нотните листове, които тя носи по време на пътуванията си.

Кой би се учудил, че една певица пътува с партитури?

След окупацията на Франция Жозефин отказва да пее пред германците в Париж. Продължава дейността си в Португалия, Испания и Северна Африка. Участва в представления за съюзническите войници и използва пътуванията си за разузнавателни задачи.

Френските военни архиви разкриват още един детайл. Бейкър помага за придвижването на разузнавачи, представяни като музиканти и технически сътрудници от нейното обкръжение.

Впоследствие получава Военния кръст, Медала на Съпротивата и Ордена на Почетния легион.

След войната продължава да се бори срещу расовата дискриминация, включително в Съединените щати. През 2021 г. Франция я почита с място в Пантеона в Париж — първата чернокожа жена, удостоена с тази чест.

Мата Хари: най-известната шпионка, чиято вина продължава да се оспорва

На 15 октомври 1917 г. в района на Венсен край Париж е разстреляна жена, чието име вече е известно в цяла Европа.

Тя е на 41 години. Нарича се Мата Хари, но е родена като Маргарета Гертруда Зеле на 7 август 1876 г. в нидерландския град Леуварден.

Преди войната публиката я познава като екзотична танцьорка, която се появява на сцената със скъпи украшения, прозрачни воали и разкази за загадъчния Изток.

Истината за произхода ѝ е далеч по-прозаична. Баща ѝ притежавал магазин за шапки. След семейния фалит и смъртта на майка си Маргарета преживява тежки години. Омъжва се за нидерландски офицер, живее в тогавашните Нидерландски Източни Индии, днешна Индонезия, а след разпадането на брака си заминава за Париж.

Там създава Мата Хари.

На 13 март 1905 г. танцува в парижкия музей „Гиме“ и поставя началото на впечатляваща сценична кариера. Скоро започва да обикаля големите европейски столици.

Сред почитателите ѝ има богати банкери, аристократи, офицери и влиятелни политици.

С избухването на Първата световна война обаче свободното ѝ придвижване и многобройните ѝ познанства пораждат подозрения.

Мата Хари има нидерландско гражданство, а Нидерландия остава неутрална. Това ѝ позволява да пътува между държави, които вече воюват помежду си.

През 1916 г. германският консул в Хага я вербува и ѝ предлага пари срещу сведения. Тя приема сумата, но впоследствие твърди, че никога не е възнамерявала да работи за Германия. Германските служби я обозначават като агент H21.

Междувременно се влюбва в млад руски офицер, воюващ на страната на Франция. В опит да получи разрешение да го посети тя влиза в контакт с френското разузнаване.

Началникът на френското контраразузнаване Жорж Ладу също ѝ предлага работа, като я насочва към германски военни среди.

Положението ѝ става изключително опасно. Контактите ѝ и с двете страни, паричните отношения и прихванатите германски телеграми дават основание на французите да я обвинят в предателство.

На 13 февруари 1917 г. танцьорката е арестувана в Париж. През юли военен съд я осъжда на смърт.

Дълго след екзекуцията ѝ остава въпросът дали е предавала действително важни военни сведения на германците.

Историческите изследвания потвърждават контактите ѝ с разузнавателните служби, включително получаването на германски пари. Доказателствата за мащабна шпионска дейност и за тежките поражения, които ѝ приписва обвинението, са оспорвани.

Нидерландският музей „Фрис“, който съхранява нейни лични вещи и албуми, също разглежда процеса критично.

Киното постепенно превръща Мата Хари в образец на жената шпионин. През 1931 г. Грета Гарбо я изиграва на големия екран. Филмите и романите допълнително затвърждават легендата, която и днес засенчва истинската Маргарета Зеле.

Мистенгет: кралицата на кабарето, която предупреждава Франция за германска офанзива

Мистенгет е сред най-големите звезди на френския мюзикхол през първата половина на XX век. Публиката обожава изпълненията ѝ, пищните костюми и прочутите ѝ крака, които се превръщат в част от рекламата на спектаклите.

Родена като Жан-Флорентин Буржоа през 1875 г., тя израства в бедно семейство и постепенно си пробива път към големите парижки сцени.

Сред партньорите ѝ е младият Морис Шевалие, с когото има и любовна връзка.

През Първата световна война Шевалие е мобилизиран, ранен и попада в германски плен.

Мистенгет иска да разбере къде се намира той и как може да му помогне. За да получи необходимите разрешения за пътуване, предлага услугите си на френското военно разузнаване.

Тя има достъп до влиятелни европейски личности, включително представители на кралски семейства. Френските служби приемат предложението.

Историята получава ново документално потвърждение благодарение на изследвания, публикувани през януари 2026 г. от френското военно разузнаване и службата за външно разузнаване DGSE.

Според представените сведения през 1918 г. германският принц Хоенлое, който изпитва чувства към певицата, я предупреждава за предстояща голяма германска офанзива.

Той ѝ съобщава, че ударът ще бъде насочен към района на Шампан, близо до Реймс.

Мистенгет предава информацията на французите.

През юли 1918 г. германската армия действително започва голямо настъпление в района на Марна. Френските военни разполагат и с други сведения за подготовката на нападението. Според изследователите информацията на певицата е сред ранните предупреждения.

Десетилетия наред участието ѝ остава почти неизвестно.

През 1918 г. името ѝ дори е замесено в политически скандал, когато бивш министър я представя като информатор на специалните служби. Мистенгет няма възможност да разкрие истинското естество на работата си, без да наруши военната тайна.

След смъртта ѝ през януари 1956 г. генерал Морис Гамлен прави постъпки свидетелствата за нейната дейност да бъдат запазени във военните архиви.

Така историята на една от най-популярните френски певици се оказва свързана с едно от решаващите сражения на Първата световна война.

Марлене Дитрих: германката, която пееше срещу Хитлер

Марлене Дитрих се превръща в световна знаменитост с филма „Синият ангел“ от 1930 г.

Родена в Берлин през 1901 г., тя изгражда кариерата си в Холивуд, където впечатлява с ниския си глас, елегантния си стил и силното си екранно присъствие.

С възхода на нацизма актрисата категорично се дистанцира от режима.

По нейни свидетелства представители на нацистката власт се опитват да я убедят да се върне в Германия. Тя отказва. През 1939 г. приема американско гражданство.

По време на Втората световна война Дитрих обикаля военните части на съюзниците, пее за войниците, посещава болници и участва в кампании за набиране на средства.

Сътрудничеството ѝ с американските тайни служби отива по-далеч.

Службата за стратегически операции OSS, предшественик на ЦРУ, привлича певицата към програма за психологическа война.

Дитрих записва песни на немски език, предназначени за радиопредавания, които достигат до германските войници и населението в контролираните от нацистите територии.

Сред тях е прочутата „Лили Марлен“.

Музиката се използва, за да привлече слушатели към станции, разпространяващи съюзнически послания и информация, подкопаваща доверието към нацистката пропаганда.

Американските архиви пазят сведения за тези записи, а Международният музей на шпионажа представя специален албум от работата ѝ с OSS.

Дитрих участва в тази дейност съзнателно. Тя е сред изпълнителите, на които е разяснено предназначението на записите.

През 1945 г. получава американския Медал на свободата за своя принос по време на войната.

В личния ѝ живот Германия остава сложна тема. След войната част от сънародниците ѝ я обвиняват, че е застанала срещу собствената си страна. За други тя остава символ на германците, противопоставили се на Хитлер.

Одри Хепбърн: тайните танци на едно момиче във войната

Много преди „Римска ваканция“ и „Закуска в Тифани“ Одри Хепбърн преживява германската окупация на Нидерландия.

Родена през 1929 г. в Брюксел, бъдещата актриса прекарва част от детството си в Англия. В началото на войната майка ѝ я отвежда в Нидерландия с надеждата, че неутралната страна ще бъде по-безопасна.

През май 1940 г. германските войски нахлуват в страната.

Одри е на 11 години.

Тя мечтае да стане балерина и продължава да танцува, въпреки все по-тежките условия. Семейството ѝ е засегнато от окупацията- нейният чичо е екзекутиран от германските власти през 1942 г., а един от братята ѝ е изпратен на принудителна работа.

По време на войната се организират тайни артистични събирания, известни като „черни вечери“. Те се провеждат в частни домове при затъмнени прозорци. Посетителите гледат музикални и танцови изпълнения, а събраните пари подпомагат хора, укриващи се от окупационните власти, и дейци на Съпротивата.

Според биографа Робърт Матцен, автор на книгата „Dutch Girl“, младата Одри участва в подобни представления.

Самата актриса по-късно разказва, че е танцувала на тайни концерти, за които майка ѝ изработвала костюмите.

С годините се появяват и по-смели истории. Според тях Хепбърн пренасяла секретни съобщения и помагала на съюзнически пилоти, укриващи се от германците.

Тези твърдения остават спорни.

През 2016 г. нидерландският музей Airborne в Остербек съобщава, че след мащабна проверка на архиви не е открил доказателства за приписваните на Хепбърн конкретни разузнавателни мисии.

Робърт Матцен защитава достоверността на част от разказите и представя допълнителни свидетелства, включително спомените на самата актриса.

Исторически установените обстоятелства от нейното детство са достатъчно тежки. По време на глада през зимата на 1944–1945 г. Одри страда от сериозно недохранване и заболявания.

След войната продължава обучението си по танци, но постепенно се насочва към актьорската професия.

Преживяното в Нидерландия оказва трайно влияние върху нея. Десетилетия по-късно тя работи за УНИЦЕФ и посещава страни, в които деца страдат от глад и войни.

Одри говори за тази своя дейност и през призмата на личния си опит-след освобождението на Нидерландия самата тя е сред децата, получили международна хуманитарна помощ.

Нур Инаят Хан: писателката на детски приказки, която загива в Дахау

Нур Инаят Хан е сред най-смелите жени, работили за британските тайни служби през Втората световна война.

Родена през 1914 г. в Москва, тя израства в семейство, посветено на музиката, литературата и духовните учения. Баща ѝ е индийски музикант и суфистки учител, а майка ѝ е американска поетеса.

Семейството живее дълги години край Париж. Нур учи музика, изучава композиция в Парижката консерватория и детска психология в Сорбоната.

Пише приказки и разкази за деца. През 1939 г. издава сборника „Двадесет приказки Джатака“, вдъхновен от будистки предания.

След германското нашествие във Франция заминава за Великобритания. Постъпва във военновъздушните помощни части и се обучава за радиотелеграфистка.

През 1943 г. британската служба за специални операции SOE я изпраща тайно в окупирана Франция.

Тя използва кодовото име „Мадлен“.

Работата ѝ е изключително опасна. Радиопредавателите могат да бъдат засичани, а германските служби непрекъснато издирват нелегалните оператори.

Малко след пристигането на Нур мрежата, с която трябва да работи, е разбита от арести.

Въпреки възможността да бъде изтеглена, тя остава в Париж и продължава да изпраща съобщения до Лондон.

В продължение на месеци сменя местата, от които предава, и успява да избегне преследвачите си.

През октомври 1943 г. е предадена и арестувана от Гестапо.

Следват разпити, затвор и тежко отношение. Нур прави опити за бягство, но е заловена отново.

През септември 1944 г. е отведена в концентрационния лагер Дахау заедно с други три жени от британските специални служби. На 13 септември четирите са убити.

След войната Нур Инаят Хан получава посмъртно британския Кръст на Джордж и френския Военен кръст.

Днес в Лондон има паметни знаци, които напомнят за нея. В историята остава и книгата с приказки, написана няколко години преди войната от младата жена, която впоследствие избира една от най-опасните професии в Европа.

Жан Боател: актрисата с кодовото име „Моцарт”

Френската актриса Жан Боател е позната на зрителите през 30-те години на XX век. Играе в театъра и киното, включително във филми на известни режисьори.

След германската окупация на Франция тя отказва да продължи обичайната си филмова кариера и се включва в Съпротивата.

Военните архиви потвърждават участието ѝ в съпротивителната дейност, а историческите разкази свързват името ѝ с тайния псевдоним „Моцарт“.

Сред хората, с които работи, е Жак Жожар-високопоставеният музейен служител, изиграл огромна роля за спасяването на произведенията на изкуството от Лувъра по време на войната.

Жожар организира изнасянето и укриването на ценни колекции, за да ги предпази от военните действия и германските претенции.

Боател участва в контактите между хора от музейните среди и Съпротивата, като според исторически разкази подпомага обмена на информация.

Двамата с Жожар се сближават и по-късно се женят.

След войната актрисата продължава да работи на сцената. Получава отличия за участието си в Съпротивата, включително Военния кръст и Медала на Съпротивата.

Нейната история остава далеч по-слабо известна от тази на Бейкър, макар и двете да са принадлежали към артистичния свят на окупирана Франция.

Коко Шанел: тъмната страна на прочутото име

Коко Шанел присъства в тази история по съвсем различна причина.

Създателката на една от най-известните модни къщи в света живее в Париж през годините на германската окупация и поддържа близки отношения с германския офицер Ханс Гюнтер фон Динклаге.

Дълго време отношенията ѝ с германските власти са предмет на слухове и биографични спорове.

След отварянето на архиви става ясно, че името ѝ фигурира и в документи на германското военно разузнаване „Абвер“.

Шанел е посочена като агент F-7124 с кодовото име „Уестминстър“, което напомня за предишната ѝ връзка с британския херцог на Уестминстър.

Френските архивисти потвърждават наличието на тази регистрация, а историци изследват предполагаемите ѝ мисии и контактите ѝ с германските служби.

Един от най-обсъжданите епизоди е опитът през 1943 г. да бъде използвана връзката ѝ с британския политически и обществен елит за установяване на контакти, свързани с германски планове за мирни преговори.

Точният мащаб на нейното участие в разузнавателни операции продължава да бъде предмет на исторически спорове.

След войната Шанел избягва съдебно осъждане за сътрудничество с окупаторите и прекарва няколко години в Швейцария. Впоследствие се завръща към модата.