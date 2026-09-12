Тайната на Шанел
140 години след рождението на великата стилистка около нея витаят загадки
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140 години след рождението на великата стилистка около нея витаят загадки
Шанел прелъстила нацист, за да спаси племенника си, Чърчил й помага да не влезе в затвора
Документално издание разкрива тайните на великата стилистка
Нов роман разкрива връзката на великата модистка с нацистки офицер
Понякога приемаме Коко Шанел, Джорджо Армани и Джани Версаче по-скоро като марки, вместо като имена на действителни личности. Те обаче остават в истор...
Ирмена Чичикова като Коко Шанел
Самотата била бич за великите жени Имената на Мария Калас, Коко Шанел, Уолис Симпсън, Ева Перон, Барбара Хътън, Одри Хепбърн и Джаки Кенеди в продъл...
В модния свят се завихри пореден грандиозен скандал. Причината - твърдението, че Коко Шанел е била шпионка на нацистите. Френски изследователи казват,...