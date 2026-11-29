Красиви, прочути и опасни: Жените, които водеха таен живот като шпионки
Жозефин Бейкър криела разузнавателни сведения в нотите си, Мата Хари платила с живота си за шпионска афера, а Марлене Дитрих превърнала гласа си в оръ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Марлене Дитрих. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жозефин Бейкър криела разузнавателни сведения в нотите си, Мата Хари платила с живота си за шпионска афера, а Марлене Дитрих превърнала гласа си в оръ...
Възпалена ръка проваля кариерата й на цигуларка
На търг ще бъде пуснато писмо от писателя Ърнест Хемингуей до легендарната актриса Марлене Дитрих, датиращо от 1955 г. Експертните прогнози са, че за...