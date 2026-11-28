Руснаци изграждат нова станция на остров Ливингстън в Антарктида - на същия леден остров, на който се намира и българската база "Св. Климент Охридски". Новината предизвика недоумение в Българския антарктически институт и накара проф. Христо Пимпирев да я определи като фалшива. Според него Русия не е заявявала официално намерение за изграждане на нова база и подобна дейност не може да се осъществява без преминаване през строгите процедури на Антарктическия договор.

Зад проекта стои известният руски пътешественик Фьодор Конюхов. Той обяви намерението си да създаде станция с името "Смоленск", предназначена за продължителни научни изследвания. Първоначалната информация беше разпространена и чрез каналите на Руския културно-информационен център, което засили въпросите около руския проект.

Но историята не приключва с първоначалното съобщение. На 20 ноември Конюхов отново стъпва на острова, а на 26 ноември руските медии съобщават, че започва вторият сезон на неговата самостоятелна изследователска станция.

Пимпирев: Русия не е заявявала такова намерение

Преди шест дни проф. Христо Пимпирев коментира темата пред БНТ. Той заяви, че според него информацията за нова руска база е фалшива, тъй като на последното консултативно съвещание по Антарктическия договор Русия не е представила подобно намерение. Професорът заяви и в "Панорама", че няма основания за тревога.

"Това според мен е фейк новина. Може да има нова база, която няма да е регламентирана, така че тя няма да бъде база на Руската федерация. За да се направи нова база, трябва да мине едни много строги изисквания, които Антарктическият договор и най-вече Комитетът за опазване на околната среда налагат", заяви Пимпирев.

Професорът беше категоричен, че не е запознат с официална руска заявка за изграждането на нова станция.

"Аз бях на последното консултативно съвещание по Антарктическия договор, където Русия въобще не е изявила такова желание и намерение да строи нова база. Така че това ще бъде някаква частна инициатива, която въобще не се толерира от антарктическото общество и просто ще бъде разрушена", предупреди той.

В думите му има важно разграничение - едно е частна експедиция да разположи оборудване и жилищен модул на острова, съвсем друго е да бъде създадена официална национална научна база.

Кой е Фьодор Конюхов?

Руснакът не е случаен авантюрист, попаднал на ледения континент. Фьодор Конюхов е свещеник - пътешественик, един от най-известните руски пътешественици и изследователи. Роден е на 12 декември 1951 г. на брега на Азовско море. Мореплавател, капитан, художник и автор на книги, той посвещава живота си на експедиции в едни от най-недостъпните места на планетата.

Името му е свързано с четири околосветски плавания, многократни пресичания на Атлантическия океан, самостоятелни експедиции до двата полюса и изкачвания на най-високите планини в света. През 1995-1996 г. осъществява самостоятелен преход до Южния полюс, като изминава около 1350 километра за 68 дни. След това изкачва и масива Винсън - най-високия връх на Антарктида.

През 2016 г. прави и самостоятелна обиколка на света с балон, с която поставя два световни рекорда. Конюхов е известен с готовността си да прекарва дълги периоди в пълна изолация, далеч от населени места и обичайните условия за живот.

Пътешественикът е и православен свещеник

Фьодор Конюхов е и православен свещеник - протоиерей на Руската православна църква. През май 2010 г. приема дяконски сан, а на 19 декември същата година е ръкоположен за свещеник в Запорожие. Вярата заема особено място в живота му и съпътства неговите експедиции. Затова намерението му да изгради православен параклис край изследователската си станция на остров Ливингстън не е случайна прищявка, а част от личния му духовен свят. Така на Ледения континент историята на руския пътешественик придобива и необичайно религиозно измерение.

От палатка до жилищен модул на остров Смоленск

Първият му антарктически сезон започва през ноември 2025 г. Тогава Конюхов разполага самостоятелна сезонна станция в района на нос Елефант на остров Ливингстън. В продължение на 111 дни провежда изследвания, свързани със замърсяването с микропластмаса, и наблюдава сеизмичната активност в района на Южните Шетландски острови.

Тази година проектът е развит. На 20 ноември 2026 г. Конюхов и екипът му успяват да достигнат острова след преминаване през пролива Дрейк. Започва сглобяването на специален жилищен модул с площ 22 квадратни метра. Конструкцията е разработена така, че да издържа на ветрове със скорост до 145 километра в час.

Според съобщението на сина му Оскар Конюхов, който ръководи експедиционния щаб, през новия сезон пътешественикът ще продължи научната си работа с Института по океанология "П. П. Ширшов" към Руската академия на науките. Основната задача е събирането на материал за изследване на разпространението на микропластика в отдалечени райони на планетата.

Проектът има и ясно заявена символна цел. Според Оскар Конюхов той трябва да съхранява рускоезичната географска топонимия в Антарктида и да напомня за историята на руските мореплаватели Фадей Белингсхаузен и Михаил Лазарев.

Защо островът има две имена

Островът, на който се намират българската база и експедицията на Конюхов, е известен в международните карти като Ливингстън. В руската историческа географска традиция обаче се среща и името Смоленск, дадено от руската експедиция на Белингсхаузен и Лазарев.

Именно тази историческа връзка стои зад избора на името на руската станция. В руските съобщения тя се нарича "Смоленская" или "Смоленск", а островът също е представян с руското си историческо название.

Така проектът не е само научна експедиция. В него има и стремеж към подчертаване на историческото руско присъствие и запазване на руските географски имена в района.

Какво казва Антарктическият договор

Антарктида не е територия, която отделна държава може свободно да си присвои или да застроява без ограничения. Дейностите на континента се уреждат от Антарктическия договор и Протокола за опазване на околната среда.

Съгласно протокола всяка планирана дейност трябва предварително да бъде оценена според възможното ѝ въздействие върху природата. В зависимост от мащаба и риска се изискват различни нива на екологична оценка, а при потенциално по-сериозно въздействие се подготвя цялостна оценка, която се разглежда от международните антарктически органи.

Тези правила се отнасят не само за държавните научни програми, но и за туристически и други правителствени и неправителствени дейности.

Именно затова проф. Пимпирев настоява, че частната инициатива на Конюхов не може автоматично да бъде обявявана за официална руска база.

Към 28 ноември 2026 г. е потвърдено, че Конюхов отново работи на острова и че там се сглобява жилищен модул. Това обаче само по себе си не доказва, че е създадена официална държавна станция на Руската федерация или че всички международни процедури са приключили.

Затова и големият въпрос остава: става ли дума за самостоятелна научна експедиция на един от най-известните руски пътешественици, или за начало на по-трайно руско присъствие на острова, където България от десетилетия развива своята антарктическа наука?