Руснак посегна към базата ни на Антарктида, проф. Христо Пимпирев го посече
Фьодор Конюхов се върна на остров Ливингстън с нов жилищен модул. Професорът предупреди, че частна инициатива не може да се представя за официална рус...
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Фьодор Конюхов се върна на остров Ливингстън с нов жилищен модул. Професорът предупреди, че частна инициатива не може да се представя за официална рус...
Ръководителят на 24-та Национална Антарктическа Експедиция проф. д-р Христо Пимпирев се завръща утре в България. Внезапното му заболяване от остра фор...
След тримесечно пътуване двата контейнера, в които е натоварена многофункционалната самоходна машина "Manitou 930" и приставките й, пристигнаха в чи...