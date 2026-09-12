Всичко за Христо Пимпирев

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Покорителят на ледовете

Покорителят на ледовете

Проф. Пимпирев е кръстосвал по целия свят, но сърцето му е в Антарктида Ако има българско име, за което се сещаме в мига, в който заговорим за Антарк...

21 януари | 6:00
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Покоряваме Южния полюс днес

Покоряваме Южния полюс днес

София. Днес професор Христо Пимпирев трябва да развее за първи път българското знаме над Южния полюс. Ученият е част от международна експедиция, която...

07 януари | 10:43
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Покоряваме Южния полюс

Покоряваме Южния полюс

София. За първи път българското знаме ще бъде забито на най-южната точка на нашата планета. Това ще направи българският учен проф. Христо Пимпирев по...

29 декември | 10:22
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