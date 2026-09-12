Денят, в който надпреварата между двама мъже, роди най-голямото откритие
Дългият път от Роалд Амундсен до проф. Христо Пимпирев
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Дългият път от Роалд Амундсен до проф. Христо Пимпирев
Тръгва новата българска експедиция
Какво става в базата ни в Антарктида
На премиерата присъства президентът на България в периода 1997 – 2002 г. Петър Стоянов
Мръвки от чили и кисело зеле по нашенски са в менюто на БГ експедицията
В новата лаборатория ще има и библиотека, и кът за научни презентации, казва проф. Христо Пимпирев
Преди броени дни на българска земя се завърна популярният изследовател проф. Христо Пимпирев. За него това беше 27-а експедиция на Антарктида...
В състава на нашата експедиция има учени от Колумбия, Кипър и Монголия...
Кметът на Кърджали Хасан Азис удостои с „Почетен знак на община Кърджали – позлатен" директорите на Българския и Аржентинския антарктически институт...
Проф. Пимпирев е кръстосвал по целия свят, но сърцето му е в Антарктида Ако има българско име, за което се сещаме в мига, в който заговорим за Антарк...
След тримесечно пътуване двата контейнера, в които е натоварена многофункционалната самоходна машина "Manitou 930" и приставките й, пристигнаха в чи...
София. По повод 125-годишния си юбилей Националният природонаучен музей представя благотворителната фотоизложба „Антарктида-студеният юг" на Иглика Тр...
Кърджали. Първата електронна библиотека на Антарктида е филиал на кърджалийското читалище „Обединение 1913". Това стана факт при посещението на проф....
София. Днес професор Христо Пимпирев трябва да развее за първи път българското знаме над Южния полюс. Ученият е част от международна експедиция, която...
София. За първи път българското знаме ще бъде забито на най-южната точка на нашата планета. Това ще направи българският учен проф. Христо Пимпирев по...