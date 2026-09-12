Мощна буря удари българските антарктици
Очаква се бурята да не утихне и през следващите 24 часа
Следете всички новини, анализи и коментари за Българска Антарктическа Експедиция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Очаква се бурята да не утихне и през следващите 24 часа
Ние сме част от клуба на богатите, в геологията, каза инж. Цветан Паров
София. Първата група на 22-рата Българска антарктическа експедиция ще замине в сряда вечер за базата ни на остров Ливингстън. Мисията на експедицията...