Стартира голяма инициатива в помощ на Петър Хубчев
Благотворителният търг започна вчера, петък, в 19:00 ч. и ще продължи до 22:00 ч. на 31 октомври вторник
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Благотворителният търг започна вчера, петък, в 19:00 ч. и ще продължи до 22:00 ч. на 31 октомври вторник
Ключова съставка в бирата може да се използва в борбата срещу рака и инфекциозните болести. Хмелът, придаващ характерния горчив вкус на пивото, съдър...
Днес е денят, в който светът се обединява срещу рака. Във Варна ще има молебен за здраве в подкрепа на онкоболните, а във Велико Търново медици ще пре...