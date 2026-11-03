Турция и Южна Корея подписаха три споразумения за сътрудничество

Три споразумения за стратегическо сътрудничество в енергетиката и минното дело подписаха Турция и Южна Корея в рамките на официалното посещение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в азиатската държава. Договореностите предвиждат съвместни проекти в ядрената енергетика, чистите технологии и добива на критични минерали, съобщиха от турското Министерство на енергетиката и природните ресурси.

По време на визитата Ердоган се срещна с южнокорейския президент И Дже-мьонг. В разговорите между двете делегации участва и турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

Първият документ е за укрепване на сътрудничеството в енергийния сектор. Той беше подписан от Байрактар и южнокорейския министър на климата, енергетиката и околната среда Ким Сун-хван. Споразумението обхваща ядрената енергетика, изграждането на атомни електроцентрали, възобновяемите енергийни източници, водородните технологии и намаляването на въглеродните емисии. Предвидено е партньорство и при разработването на интелигентни електропреносни мрежи и внедряването на нови енергийни технологии.

За проследяване на изпълнението на договореностите ще бъде създаден Турско-корейски форум за енергиен преход. Той ще заседава веднъж годишно, като домакинството ще се редува между двете държави. На срещите ще бъдат обсъждани инвестиции в атомни електроцентрали, технологично сътрудничество, финансови модели и възможности за съвместни предприятия.

Второто споразумение е насочено към природните ресурси и минното дело. То беше подписано от Байрактар и южнокорейския министър на търговията, индустрията и ресурсите Ким Джун-куан. Основен акцент в него са редкоземните елементи, критичните минерали и производството на магнити.

Двете страни ще си сътрудничат при проучването, добива, преработката, рафинирането и рециклирането на полезни изкопаеми. Предвиждат се и съвместни научноизследователски проекти, както и обмен на опит в областта на автономните минни технологии, изкуствения интелект и екологично устойчивия добив.

Третият документ беше подписан между турската компания TÜNAŞ и Корейската експортно-импортна банка (KEXIM). Той създава рамка за сътрудничество при финансирането на бъдещи проекти за изграждане на атомни електроцентрали в Турция. Двете институции ще работят по финансови анализи и модели, а специална работна група ще проучва възможностите за нови съвместни инициативи.

„Ще развиваме съвместни инициативи във всички области на енергетиката, особено в ядрената енергетика и технологиите за чиста енергия. Ще напреднем в партньорствата, които ще свържат ресурсния ни потенциал в областта на критичните минерали и редкоземните елементи с технологии, инвестиции и производство с висока добавена стойност“, заяви Алпарслан Байрактар.

Той подчерта значението на новия форум за енергиен преход, чрез който ще се следи практическото изпълнение на договореностите и ще се поддържа постоянен диалог между двете държави.

В рамките на посещението си Байрактар проведе срещи и с ръководството на KEPCO – най-голямата държавна компания за електроразпределение в Южна Корея, както и с представители на южнокорейския производител на постоянни магнити JS Link.