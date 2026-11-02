Таркан разтърси света с нов хит! Сменя „Целувката“ със зов за събуждане

Световноизвестният турски музикант Таркан, който завладя планетата в края на 90-те години с хита Şımarık, известен в света като Kiss Kiss, записва английска версия на песента си Uyan, или Събуди се, специално за международния климатичен форум COP31, който ще се проведе в Анталия, Турция.

Това съобщиха турските медии, като новата версия на песента се казва Wake Up.

Уникалният видеоклип, показва кадри, които ясно показват опустошителните ефекти от климатичните промени и екологичните разрушения – от топящи се ледници до горски пожари и суши.

Таркан показва, че винаги се е възхищавал от природата и нейната хармония, но е дълбоко натъжен, че хората продължават да я унищожават, без да предприемат достатъчни мерки за промяна.

Кралят на поп музиката се надява този нов музикален проект да привлече вниманието на света към климатичната криза и да вдъхнови хората да предприемат съвместни действия.

Министърът на околната среда, градското развитие и климатичните промени на Турция Мурат Курум, лично изрази благодарност към певеца за приноса му към екологичната кампания.

Скъпи Таркан, преди много години, когато ни призова да се събудим, думите ти отекнаха в сърцата ни. Днес ти направи "Събуди се", за да привлечеш вниманието на света към климатичната криза в навечерието на COP31 в Анталия. Благодарен съм ти," каза министърът.

Срещата на върха COP31 ще се проведе в Анталия от 9 до 20 ноември 2026 г. За първи път в историята си Турция ще бъде домакин на международната климатична конференция на ООН.

Конференциите на страните (COP) се провеждат ежегодно от 1995 г. насам и са основната световна платформа за обсъждане на мерки за борба с глобалното затопляне.