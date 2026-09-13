Таркан се ожени за фенка
Таркан се ожени за най-голямата си фенка Пънар Дилек. Венчавката се е състояла във вилата на турската поп звезда в истанбулския квартал "Тарабия" на б...
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Таркан се ожени за най-голямата си фенка Пънар Дилек. Венчавката се е състояла във вилата на турската поп звезда в истанбулския квартал "Тарабия" на б...
Турската звезда Таркан мина под венчилото. Дамата на сърцето му се казва Пънар Дилек и всъщност е върла фенка на поп изпълнителя. Преди да се запознае...
Ненчо учи турски диалект. Това е предизвикателството пред актьора, който довечера влиза в образа на Таркан в "Като две капки вода". „Орнаментиката и с...
Бургас. Прочутият DJ Таркан се завръща за гръмотевично парти в Слънчев бряг. Турският музикант ще закрие сезона в "Какао бийч" на 30 август в компания...