Всичко за Таркан

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Таркан се ожени за фенка

Таркан се ожени за фенка

Таркан се ожени за най-голямата си фенка Пънар Дилек. Венчавката се е състояла във вилата на турската поп звезда в истанбулския квартал "Тарабия" на б...

03 май | 21:10
0 коментара
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Таркан се ожени за фенка

Таркан се ожени за фенка

Турската звезда Таркан мина под венчилото. Дамата на сърцето му се казва Пънар Дилек и всъщност е върла фенка на поп изпълнителя. Преди да се запознае...

03 май | 7:21
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Ненчо учи турски

Ненчо учи турски

Ненчо учи турски диалект. Това е предизвикателството пред актьора, който довечера влиза в образа на Таркан в "Като две капки вода". „Орнаментиката и с...

18 май | 5:35
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DJ Таркан закрива сезона

DJ Таркан закрива сезона

Бургас. Прочутият DJ Таркан се завръща за гръмотевично парти в Слънчев бряг. Турският музикант ще закрие сезона в "Какао бийч" на 30 август в компания...

24 август | 19:40
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