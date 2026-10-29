Турция празнува 103 години република с грандиозни тържества

Турция отбелязва днес своя национален празник - Деня на републиката, с мащабни тържества, официални церемонии, концерти и факелни шествия в цялата страна. Навършват се 103 години от 29 октомври 1923 г., когато Мустафа Кемал Ататюрк обявява създаването на Турската република и става нейният първи президент.

Център на честванията е столицата Анкара, където президентът Реджеп Тайип Ердоган ще оглави официалната церемония в мавзолея на Ататюрк. Празнични прояви са организирани във всички големи турски градове и в дипломатическите представителства на страната по света, съобщават турските медии.

Ердоган повежда церемонията в мавзолея на Ататюрк

Честванията в Анкара започват с традиционното посещение на държавното ръководство в мавзолея Анъткабир, където почива основателят на съвременна Турция. Президентът Реджеп Тайип Ердоган ще бъде придружен от представители на висшите държавни институции, парламента и въоръжените сили.

След официалната церемония президентът ще приеме поздравленията по случай националния празник в президентския комплекс. Програмата му включва и участие в откриването на горския парк „Бештепе“, съобщава Анадолската агенция.

Венци и цветя ще бъдат поднесени пред паметниците на Ататюрк на площад „Къзълай“, в районите „Чаййолу“ и „Кечиьорен“ и на други места в турската столица. След края на официалните церемонии мавзолеят Анъткабир ще отвори врати за гражданите и ще остане достъпен за посещения до 22 часа.

Концерти и факелни шествия изпълват Анкара

Столицата е подготвила богата културна програма, в която участват музиканти, фолклорни състави и известни турски изпълнители. Според агенция Анка празничните прояви обхващат централните площади, културните институции и различни квартали на града.

На Площада на победата тържествата започват в 18 часа с изпълнение на Самсунския оркестър на жените републиканки. Половин час по-късно на сцената ще излязат традиционните танцьори сеймени, а в 19 часа започва факелно шествие до сградата на Второто велико народно събрание на Турция.

Сред културните събития е и публична дискусия с участието на историци на тема „Републиката - предвестник на един изцяло нов живот“. В Центъра за съвременни изкуства в Анкара са организирани фолклорни изпълнения и срещи, посветени на историческото значение на празника.

Община Чанкая е подготвила специален концерт в Арт-център „Ататюрк“ под мотото „Любимите песни на Ататюрк“. В община Гьолбашъ популярният турски певец Кърач ще излезе на сцената заедно с тенорите Чънар Онур Йонер, Джем Буудайджъ и Хакан Балйемез.

Държавни лидери пристигат за празника

Тазгодишните чествания съвпадат и с международна среща на Организацията на тюркските държави. В Анкара пристигат държавни и правителствени ръководители, които ще участват в тринадесетата среща на върха на организацията.

По този повод Ердоган ще бъде домакин на официална вечеря в президентския комплекс. Програмата включва изпълнения на военния оркестър на турското Министерство на отбраната, концерт на Президентския симфоничен оркестър и танцов спектакъл на международната организация за тюркска култура ТЮРКСОЙ.

Сред поканените изпълнители са турският певец Кърач и казахстанският музикант Димаш Кудайберген. Предвидена е и церемония за връчване на отличие на президента на Киргизстан Садир Жапаров.

103 години от историческото решение на Ататюрк

Денят на републиката е най-важният национален празник на Турция и отбелязва окончателната промяна в държавното управление след разпадането на Османската империя. На 29 октомври 1923 г. Великото национално събрание обявява страната за република, а Мустафа Кемал Ататюрк е избран за неин първи президент.

Решението поставя началото на поредица от реформи в държавното управление, образованието, законодателството и обществения живот. Анкара, която вече е определена за столица, се превръща в политически център на новата държава.

Празникът се отбелязва ежегодно с официални церемонии, военни и граждански шествия, концерти и културни прояви. Освен в Анкара празнични програми са обявени в Истанбул, Измир и останалите турски градове, както и в посолствата и консулствата на Турция зад граница.