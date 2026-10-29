САЩ и Иран пред решаващи дни! Писмо на Ванс раздвижи дипломацията

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил писмо до един от най-влиятелните представители на иранското ръководство в опит да възобнови мирните преговори между Вашингтон и Техеран. Посланието е адресирано до Мохсен Резаи, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран и бивш командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Според Уолстрийт джърнъл инициативата цели да предотврати нови американски военни удари, които президентът Доналд Тръмп обмисля след междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Междувременно Катар предложи седемдневен план за прекратяване на конфликта, а Турция, Саудитска Арабия и Пакистан се включиха в дипломатическите усилия.

Ванс предложи лично да води преговорите

Според Блумбърг писмото е изпратено миналата седмица чрез катарски посредници и е връчено на Резаи в неделя. Ванс предложил представители на двете държави да се срещнат възможно най-скоро, като изразил готовност лично да оглави американската делегация.

Американски източник твърди, че Тръмп е прочел и одобрил посланието преди изпращането му. Според информацията на агенцията предложението е било прието положително от представители на иранското ръководство, а официален отговор се очаква днес.

Аксиос съобщава, че Вашингтон е поставил конкретно условие за възобновяване на преговорите. Според американски представител в писмото се подчертава, че всяко споразумение за предотвратяване на нови военни удари „изисква обсъждане на ядрения въпрос“.

САЩ настоява иранската ядрена програма да бъде включена в разговорите от самото начало. Техеран от своя страна иска облекчаване на санкциите, освобождаване на замразени средства и прекратяване на американската морска блокада.

Тръмп обяви друга причина за писмото

Американският президент потвърди, че Ванс се е обърнал към иранските власти, но отрече лично да му е нареждал да възобновява мирните преговори. „Не“, отговори Тръмп на въпрос дали е възложил подобна мисия на вицепрезидента.

„Те имат нужда от помощ с медицински консумативи и различни други неща. Той ме попита какво мисля. Казах му, че ако иска да направи това, няма проблем“, заяви президентът, цитиран от Фокс нюз.

„По същество става въпрос за доставяне на необходимите материали, за да се помогне на хората, които са болни“, допълни той.

Изявлението идва на фона на съобщения, че американската администрация подготвя възможни нови военни операции срещу Иран. Според Уолстрийт джърнъл Вашингтон е предупредил няколко държави от Персийския залив за вероятността от кратка, но интензивна военна кампания след изборите в САЩ.

Тръмп засега не е обявил окончателно решение за нови удари. В региона продължава пренасочването на американски военни сили, а сред обсъжданите потенциални цели са ядрени и стратегически инфраструктурни обекти.

Катар предложи седемдневен план за мир

Паралелно с американската инициатива Катар представи на Техеран проект за прекратяване на конфликта. Според Ройтерс предложението предвижда седемдневен процес, в който страните постепенно да изпълняват мерки за изграждане на доверие, подкрепени с международни гаранции.

Сред основните въпроси остават възстановяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток, американските икономически ограничения и международният контрол върху иранските ядрени съоръжения.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че разговорите чрез посредници продължават.

„Докато нашите храбри въоръжени сили са напълно готови да защитават родината, Иран продължава да дава шанс на дипломацията да успее“, заяви той.

Арагчи уточни, че Техеран поддържа постоянни контакти с посредниците и обсъжда възможности предложеният седемдневен план да бъде изпълнен в още по-кратък срок.

Иранският лидер прие Резаи след регионалните преговори

Мохсен Резаи проведе среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей след разговорите в Техеран с представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Четирите държави се договориха да продължат контактите за регионалната сигурност и възможностите за прекратяване на военните действия.

Хаменей наследи баща си Али Хаменей през март, след като той загина при американско-израелските удари през февруари. Новият върховен лидер не се е появявал публично след поемането на поста.

Според Ройтерс регионалните посредници продължават да обсъждат с Вашингтон и Техеран условията за възобновяване на преките преговори. Сред възможните домакини на бъдеща среща между американски и ирански представители се посочват Катар и Турция.