Човешка грешка ли е причината за трагедията с влаковете в Испания?

Най-малко 64 души са загинали, а десетки са ранени при тежка железопътна катастрофа в Испания. Два високоскоростни влака са се сблъскали край град Толедо, съобщава испанската информационна агенция ЕФЕ.

Инцидентът е станал в 08:54 ч. местно време в района на Лос Йебенес. По данни на службите за спешна помощ силата на удара е изхвърлила два вагона от релсите, след което те са се преобърнали и са се търкулнали по склон.

В единия влак на компанията „Ренфе“ пътниците пътували от Мадрид към Севиля, а другият, собственост на „Ирио“, се движел в обратната посока. Общо 544 души са били в двата влака.

По първоначална информация двата вагона, паднали по склона, са принадлежали на влака на „Ирио“. Причините за тежката катастрофа се изясняват, като сред първоначалните версии е човешка грешка при работата на основната сигнализационна система.

Болниците отменят операции

Всички болници в района на Толедо са отложили планираните за деня операции, за да осигурят приоритетно лечение на пострадалите при катастрофата.

Заради трагедията испанският премиер Педро Санчес, няколко министри и лидерите на опозиционни партии са отменили предвидените си ангажименти.

Железопътният трафик между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е временно спрян. Компанията „Ирио“ съобщи, че преустановява всички свои влакови услуги от гара Аточа в Мадрид.

Черна серия на релсите

Испания преживя друга тежка железопътна катастрофа на 18 януари 2026 г. в Адамус, провинция Кордоба. Тогава 46 души загинаха, след като високоскоростен влак на компанията „Ирио“ дерайлира.