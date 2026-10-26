Граждани нахлуха в една телевизия. Какво се случи

Група граждани нахлуха в сградата на проправителствената сръбска телевизия „Информер“ в Белград и прекъснаха предаване на живо. Главният редактор на медията Драган Й. Вучичевич и част от служителите му напуснаха студиото след инцидента.

Телевизията е свързана с едноименния таблоид, известен с подкрепата си за президента Александър Вучич и управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), както и с острите си нападки срещу политическите опоненти на държавния глава.

Сред участниците в акцията беше Диана Хърка, майка на 27-годишния Стефан Хърка, загинал при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Трагедията предизвика масови студентски и граждански протести срещу управлението на Вучич, съобщи БГНЕС.

Преди акцията Хърка призова гражданите да се съберат пред телевизията. Първоначално протестиращите останаха пред входа, но впоследствие част от тях проникнаха в сградата.

По време на предаването на живо „Колегиум“ Вучичевич се обади на полицията и Спешна помощ, настоявайки да бъде изпратен автомобил, с който служителите да бъдат евакуирани.

Главният редактор потърси по телефона и Илия Сърданович, водач на „Студентската листа“, която според информацията е спечелила предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Вучичевич го помоли да призове събралите се граждани да се разотидат.

„Не Ви чувам“, отговори Сърданович.

Малко по-късно служители на телевизията отново се свързаха със Спешна помощ, като съобщиха, че тяхна колежка получава епилептичен пристъп.

Около 18:40 ч. местно време няколко десетки граждани влязоха в сградата. Напрежението бързо ескалира и се стигна до словесен сблъсък между протестиращите, Вучичевич и други служители на медията.

Най-острият спор беше между Диана Хърка и главния редактор. Майката на загиналия младеж го обвини за начина, по който телевизията е отразявала смъртта на сина ѝ и последвалите протести.

След размяната на остри реплики гражданите напуснаха сградата и се събраха отново в двора на телевизията.