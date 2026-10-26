Брад Пит призна за развода с Джоли

Холивудският любимец Брaд Пит направи рядка и изключително откровена изповед за болката, загубите и най-трудните си моменти, последвали бурния и продължил с години развод с бившата му съпруга Анджелина Джоли, съобщава Daily Mail, предава "Вести".

По време на промотирането на новия си филм Heart of the Beast („Сърцето на звяра“), в който играе пенсиониран офицер от специалните части, оцеляващ след самолетна катастрофа в дивата природа на Аляска, 62-годишният актьор направи паралел между оцеляването на екран и в реалния си живот.

„Когато се сетя за най-тъмните си дни, разчитах изключително много на най-близките си хора - шепа истински приятели и семейството. Бях напълно открит пред тях за цялата си битка. Да имаш свободата да бъдеш искрен пред хората, които те обичат и ти пазят гърба, е всичко“, споделя Пит.

Актьорът разкрива, че експертите по оцеляване, с които е работил по филма, са му дали ценен урок, който е приложил и в личния си живот: „Специалистите ни казваха, че всичко се свежда до малките победи. Ще имаш загуби, ще изпитваш болка, но важното е просто да стигнеш до следващата малка победа. Помислих си, че това идеално приляга на живота ни - когато преминаваш през огромни предизвикателства, не трябва да гледаш голямата картина, а да се фокусираш върху това да спечелиш следващата малка стъпка“.

Изповедта на актьора идва малко след като близки до него източници разкриха пред медиите, че бракът му с Джоли е изпратил живота му в „връхлитаща спирала“.

„Той никога е нямал проблем с алкохола, имаше проблем с Анджелина. Брaд работи много върху себе си и най-накрая се намира на наистина добро място“, твърдят негови приятели.

Разводът между Брaд Пит и 51-годишната Анджелина Джоли бе финализиран едва през 2024 г., след осемгодишна съдебна сага.

Днес актрисата вече планира да напусне САЩ и да живее „номадски живот“, след като и най-малките им деца - близнаците Нокс и Вивиан - вече навършиха 18 години. С това отпаднаха и съдебните ограничения Джоли да живее близо до Лос Анджелис заради споразумението за попечителство.

Ударът за актьора обаче остава дълбок. Вече всички шест деца от брака им са пълнолетни, а четири от тях - Мадокс (25), Захара (21), Шайло (20) и Вивиан (18) - вече официално предприеха правни стъпки, за да премахнат фамилията Пит и да останат само с Джоли.

Докато Джоли разширява модния си бранд Atelier Jolie по света, Брaд Пит постепенно изгражда новия си живот до 33-годишната си приятелка Инес де Рамон, с която са заедно вече близо четири години.