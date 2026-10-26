Кралският скандал застигна и Беатрис и Юджини! Какво ще стане с дъщерите на принц Андрю?

Принцесите Беатрис и Юджини се оказаха в центъра на нова вълна от внимание към британското кралско семейство. Причината не са техни официални изяви или лични решения, а продължаващият скандал около баща им Андрю Маунтбатън-Уиндзор и майка им Сара Фъргюсън.

Двете дъщери на бившия принц Андрю, които дълги години успяваха да останат сравнително встрани от противоречията около родителите си, сега са изправени пред въпроси за своето място в монархията.

Според кралския коментатор Ричард Фицуилямс ситуацията ги е поставила в своеобразна неопределеност. Пред Daily Express той заявява, че семейните противоречия неизбежно оказват влияние върху двете сестри.

От неразделно семейство до живот под обществен натиск

Беатрис и Юджини винаги са поддържали близки отношения помежду си и с майка си Сара Фъргюсън.

Според Фицуилямс майката и двете ѝ дъщери дълго време били толкова сплотени, че ги наричали „триножника“.

Сега обаче обстоятелствата са различни.

Въпреки че сестрите запазват личните си семейства, професионални ангажименти и благотворителни интереси, всяка тяхна публична поява се разглежда през призмата на кризата около родителите им.

Беатрис е на 38 години, а Юджини – на 36.

Нито една от тях не е сред постоянно работещите членове на кралското семейство. Двете имат професионална дейност извън официалните кралски задължения.

Скандалът с Джефри Епстийн продължава да хвърля сянка

В центъра на кризата остава Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който загуби кралските си титли през 2025 година.

През февруари 2026 г. той беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение във връзка с разследване на предполагаемо споделяне на поверителна информация с Джефри Епстийн по времето, когато Андрю е бил британски търговски представител.

Той отрича неправомерни действия.

Сара Фъргюсън също е обект на обществено внимание заради миналите си контакти с Епстийн.

Важно е обаче да се подчертае, че Беатрис и Юджини не са обвинени в престъпления във връзка с този скандал.

Въпреки това последствията за публичния им образ и участието им в кралски събития се обсъждат все по-широко.

Отсъствията, които породиха въпроси

През 2026 година двете сестри ограничиха част от публичните си появи.

Те не присъстваха на традиционната великденска служба на кралското семейство в Уиндзор и пропуснаха събития около конните надбягвания в Аскот.

За великденското им отсъствие беше съобщено, че са направили алтернативни планове със съгласието на крал Чарлз III.

Това не означава, че сестрите са официално отстранени от семейството.

През юни те присъстваха на сватбата на своя братовчед Питър Филипс, където отново бяха сред останалите представители на монархията.

Тяхното участие показа, че връзките с кралското семейство не са прекъснати.

Какво ще стане, когато Уилям стане крал?

Един от най-обсъжданите въпроси е какво бъдеще очаква принцесите при евентуални промени в начина, по който се управлява монархията.

От години британските медии коментират стремежа на Чарлз III към по-малко на брой официално работещи кралски особи.

Появиха се и предположения, че когато принц Уилям наследи престола, може да преразгледа финансовата подкрепа, резиденциите и публичните ангажименти на по-далечните членове на семейството.

Няма обаче обявено решение Беатрис и Юджини да бъдат лишени от титлите си или изключени от линията за наследяване на престола.

Според кралски наблюдатели те вероятно ще продължат да изграждат собствени професионални и семейни животи, независимо от развитието на кризата около баща им.

Могат ли сестрите да запазят мястото си в монархията?

Въпреки засиления обществен интерес Беатрис и Юджини остават принцеси и членове на британското кралско семейство.

Те не изпълняват постоянни официални задължения като крал Чарлз, кралица Камила или принца и принцесата на Уелс.

Това им позволява да съчетават частния си живот и професионалните си занимания с участие в избрани семейни прояви.

Засега няма официални доказателства, че между двете сестри съществува разрив, нито потвърден план за отнемане на титлите им.

Въпросът е дали ще успеят да запазят досегашната си роля на периферни, но разпознаваеми членове на монархията, докато кралското семейство продължава да се справя с последствията от скандала.