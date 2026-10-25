Уилям разкри с какво би се занимавал, ако не беше принц. Едната професия ще ви изненада

Какъв щеше да бъде животът на принц Уилям, ако не се беше родил в кралското семейство? Оказва се, че бъдещият крал на Великобритания е имал мечти, които нямат нищо общо с дворците, короните и официалните церемонии.

44-годишният принц на Уелс направи изненадваща поява в популярното британско телевизионно предаване „Шоуто на Греъм Нортън“ на 23 октомври. Там той разкри, че като дете е искал да стане полицай, а по-късно дори обмислял кариера като диджей.

„Когато бях по-млад, исках да бъда полицай. Мислех, че ще се справя добре“, призна Уилям.

Но след това дошъл период, в който музиката го привлякла повече от полицейската униформа.

„После преминах през фаза, в която исках да бъда диджей“, разказа той, преди с усмивка да добави: „Не бях особено добър.“

Бъдещият крал си измислил и артистично име

Признанието за диджейските амбиции предизвика смях сред гостите в студиото.

Уилям разказа, че дори си бил измислил сценично име – DJ Xara, изписвано с буквата X.

Самият принц обаче не останал особено впечатлен от артистичната си самоличност.

„Не беше добро“, пошегува се той.

Когато Греъм Нортън го попитал дали е пускал музика по училищни партита, Уилям признал, че така и не успял да стане достатъчно добър, за да се изявява сериозно.

Макар да не сбъднал нито една от тези две детски мечти, принцът все пак имал възможност да работи извън традиционните си кралски задължения.

Преди да се посвети изцяло на официалните ангажименти, той служи като пилот на хеликоптер в спасителните операции на Кралските военновъздушни сили. По-късно работи и като пилот на въздушна линейка, участвайки в спешни медицински мисии.

Неочаквана компания на дивана на Греъм Нортън

Принц Уилям се появи в телевизионното шоу заедно с актрисата Кейт Бланшет, звездата от „Тед Ласо“ Хана Уодингам и австралийския природозащитник Робърт Ъруин.

Гостуването беше посветено на предстоящите награди Earthshot Prize – една от най-важните инициативи на принца.

Отличията се връчват всяка година на хора и организации, които разработват практически решения за опазването на околната среда.

Кейт Бланшет е член на съвета на наградите, Робърт Ъруин е техен глобален посланик, а Хана Уодингам водеше церемонията през 2023 г. в Сингапур.

Предстоящото издание на Earthshot Prize ще се проведе в Мумбай, Индия, през ноември.

„Омръзна ми да слушам само лоши новини за планетата“

В разговора принцът обясни защо е решил да създаде екологичните награди.

Години наред слушал тревожни прогнози за състоянието на планетата и започнал да се чувства обезкуражен от непрекъснатия поток от негативни новини.

„В продължение на много години слушах истории за екологични проблеми и едно от нещата, които ми направиха впечатление, беше негативизмът и усещането за обреченост, което ме потискаше“, разказа Уилям.

Тогава му хрумнала идеята за инициатива, която да не се съсредоточава единствено върху опасностите, а да показва възможните решения.

„Помислих си, че можем да направим нещо по-силно и по-оптимистично, и така се роди идеята за церемония по награждаване“, обясни той.

Целта според принца е да бъдат откривани и подкрепяни хора, които вече постигат реални резултати в защитата на природата.

„Всичко е свързано с това да събудим ентусиазъм“, каза Уилям.

Той подчерта, че по света има изключителни личности, които работят за опазването на планетата, но усилията им невинаги получават достатъчно внимание.

Според него наградите могат да помогнат техните идеи да бъдат развивани и прилагани в по-голям мащаб, така че да имат по-съществено въздействие.

За Уилям най-важното е спешността на екологичните проблеми да върви ръка за ръка с оптимизма, че решения съществуват.

Какви филми гледа принц Уилям?

Извън официалните си ангажименти бъдещият британски крал намира време за музика и кино.

Пред Греъм Нортън той призна, че харесва филми, които го карат да мисли и да се потапя в сложни сюжети.

„Обичам да се потапям във филми, които те карат да размишляваш задълбочено“, сподели принцът.

Макар да харесва и екшъните, най-силно го привличат произведенията на режисьора Кристофър Нолан.

„Голям почитател съм на всичко, което прави Кристофър Нолан“, заяви Уилям.

Особено любима му е трилогията за Батман – „Черният рицар“.

Според него филмите са психологически мрачни и дълбоки, но именно това ги прави толкова завладяващи.

Той харесва способността на Нолан да превръща необичайни, дори трудно разбираеми концепции в изключително увлекателно кино.

Шарлот и Луи имат думата пред телевизора

У дома обаче принц Уилям невинаги решава какво ще гледа семейството.

Съпругът на Кейт Мидълтън и баща на три деца разказа, че принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи имат собствени телевизионни предпочитания.

Джордж вече е на 13 години, Шарлот – на 11, а най-малкият Луи е на 8.

Сред любимите семейни предавания се нарежда британското риалити състезание „The Celebrity Traitors“, в което знаменитости участват в игра на стратегии, доверие и предателства.

„Обожавам го, цялото семейство го обожава“, призна Уилям.

Особено запалени по предаването са Шарлот и Луи.

„Шарлот и Луи са направо обсебени от него. Наистина е страхотно телевизионно предаване“, сподели принцът.

Какъв крал иска да бъде Уилям?

В телевизионния разговор беше засегната и темата за бъдещата му роля като монарх.

Още в предишно интервю за поредицата „The Reluctant Traveler“ с актьора и комик Юджийн Леви принцът говори открито за начина, по който гледа на отговорностите си.

Тогава той заяви, че вярва в необходимостта от промени в монархията.

„Мисля, че спокойно можем да кажем, че промяната е на дневен ред. Промяна към добро“, каза Уилям.

Той подчерта, че не се страхува от реформите и дори намира вдъхновение в възможността да допринесе за тях.

Но не става дума за радикални преобразувания, а за промени, които според него са необходими.

Принцът признава и че държи да запази собствената си идентичност, независимо от титлите и обществените очаквания.

„Можеш да добавиш каквито искаш титли и роли, но ако не си верен на себе си и на това, в което вярваш, всичко се губи“, обясни той.

Уилям подчерта, че приема задълженията си изключително сериозно, но смята, че човек не трябва да позволява ролите му да го определят напълно.

Вместо те да го притежават, той иска сам да определя как ги изпълнява.

А признанието му за диджейските мечти показва, че зад официалния образ на бъдещия крал продължава да стои човек с чувство за хумор и интереси, които трудно се вписват в строгия дворцов протокол.